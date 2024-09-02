新华社北京9月1日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅1日在京分别会见南非外长拉莫拉、塞内加尔外长法勒。

王毅表示，新一届中非合作论坛峰会召开在即。论坛成立24年来，有效推进非洲加快发展，成为南南合作的重要旗帜，引领带动了国际对非合作。中方愿同非方密切协作，把此次论坛峰会办成加强中非团结友好的又一次盛会，掀起中非合作新的热潮。中方坚定支持非洲国家捍卫自身发展振兴的正当权利，愿携手构建平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

拉莫拉表示，在拉马福萨总统和习近平主席战略指引下，两国关系定位升级为全面战略伙伴关系。南非民族团结政府坚定奉行一个中国政策。南非支持中方提出的系列全球倡议，愿同中方共同促进“全球南方”国家团结合作。

法勒表示，塞中关系具有典范意义。两国始终相互尊重。峰会期间，法耶总统将对中国进行国事访问，这是他首次对非洲以外国家访问，期待以此为契机，深化具有活力的塞中全面战略合作伙伴关系。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 03 版）

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