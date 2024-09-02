赵 斌

在刚果（金）首都金沙萨，一座形似非洲鼓的建筑吸引人们络绎不绝前来拍照打卡。经过5年施工，这座由中国建筑师设计、中国援建的中部非洲文化艺术中心即将竣工，成为金沙萨的新地标。作为2018年中非合作论坛北京峰会“八大行动”重点项目之一，中部非洲文化艺术中心为中刚友好合作增添了新注脚。

中刚两国在争取民族解放和反对殖民侵略的历史进程中建立了深厚传统友谊，是拥有广泛共同语言、并肩同行的战略伙伴。近年来，双方各领域合作成果丰硕，中国连续多年成为刚果（金）最大贸易伙伴和最大外资来源国，双方已经结成紧密的利益共同体和命运共同体。2023年5月，习近平主席同来华进行国事访问的刚果（金）总统齐塞克迪举行会谈。两国元首宣布，将两国合作共赢的战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系，为双方进一步巩固政治互信、深化拓展各领域务实合作指明方向。

合作共赢是中刚关系的主旋律。中国援建的人民宫、烈士体育场、政府综合办公楼等是两国合作的亮丽名片。从刚果河畔到加丹加高原，两国合作项目助力刚果（金）经济社会发展。在刚果（金）的中资企业积极承担社会责任，投入当地教育、环保等公益事业，打造现代化示范村、建设和谐社区，让刚果（金）民众真切感受到两国合作的互惠互利。原产于刚果（金）的辣椒等农产品丰富了中国民众的选择。中国高质量发展将为刚果（金）提供更多合作机遇，推动双边关系取得更大发展。

中非合作论坛为促进中刚合作搭建平台。在中非双方共同努力下，中非合作论坛已成为双方开展集体对话的重要、活跃平台和务实合作的有效机制，也是南南合作的一面重要旗帜。随着中非“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”持续推进，金沙萨中刚友谊医院、宗果2号水电站、金苏卡220千伏变电站、萨卡尼亚陆港等项目相继落成。刚果（金）前副总理兼外长卢通杜拉曾向我表示，中非合作论坛不搞空泛的政策宣示，而是本着创新精神和务实原则，根据非洲国家关注的经济社会问题以及各国的优先发展领域开展合作。很多受益于中非合作论坛合作项目的刚果（金）民众也都称赞这一机制。

新一届中非合作论坛峰会即将拉开帷幕。中非双方领导人围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题凝聚新共识，将为中刚全面战略合作伙伴关系注入新动力，开辟中刚携手发展、共同进步的新前景。

（作者为中国驻刚果民主共和国大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 03 版）

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