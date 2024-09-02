本报记者 黄培昭

“2024年中非合作论坛峰会将推动非中合作深入发展，进一步巩固非中全面战略合作伙伴关系。”在2024年中非合作论坛峰会即将举行之际，埃及前总理伊萨姆·沙拉夫接受本报记者采访时表示，期待峰会期间，双方在经济、科技、基础设施等领域达成重要成果，为非中可持续发展、绿色经济等领域合作创造新机遇。

2013年3月，习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，郑重宣告中非永远做可靠朋友和真诚伙伴。沙拉夫说，中国以实际行动表明，中国对非洲朋友始终以诚相待，真心实意为非洲发展提供支持。“中国对非政策理念在推动双方经贸合作、文化交流、共同发展等方面发挥了积极作用，为非中关系开辟了壮丽的前景。”

在沙拉夫看来，非中双方积极推动非盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略与“一带一路”倡议、全球发展倡议对接。“依托中非合作论坛，双方共同实施‘十大合作计划’‘八大行动’‘九项工程’等，有力夯实了友谊基础，持续推动非中合作提质升级。”沙拉夫说，“在中非合作论坛框架下，埃及与中国在减贫、经贸、农业、绿色发展和数字经济等领域取得了一系列合作成果，不仅提升了埃及的经济发展水平，也促进了民生改善。”

“共建‘一带一路’倡议倡导开放合作、互利共赢，为广大发展中国家带来发展繁荣的希望，获得越来越多国家的认同，具有历史性意义。”沙拉夫曾实地了解埃中合作项目对埃及当地经济社会产生的积极影响。他举例说，埃及新行政首都中央商务区标志塔成为“非洲第一高楼”，使埃及有了新地标；采用中国技术和装备实施的埃及斋月十日城市郊铁路项目，让埃及拥有了第一条电气化铁路……“要继续通过推动高质量共建‘一带一路’，搭建互信、合作、共赢的桥梁。”

“我访问过中国多个城市，亲眼见证了中国式现代化取得的显著成就。中国在工业化、农业现代化方面积累了许多成功经验，对非洲国家探索符合自身国情的现代化之路具有重要借鉴意义。”沙拉夫说，中国正以高水平开放促进高质量发展，这为埃中合作提供了新的契机，“两国可以在高科技、绿色发展等领域更深入开展合作”。

“非中合作注重互利共赢，真正促进了双方乃至全球的发展。”沙拉夫认为，当前，“全球南方”普遍追求更加公正合理的国际秩序。作为“全球南方”的一员，中国始终致力于维护发展中国家的利益。“非中团结合作、加强协调，将共同推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”

（本报开罗9月1日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 03 版）

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