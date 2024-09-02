韩春瑶

吸引170家企业入驻，实际投资额超21亿美元，累计销售额近49亿美元……蓬勃发展的泰达合作区，是中埃两国经贸关系发展的成功例证，更是中非高质量共建“一带一路”的生动写照。随着共建“一带一路”深入推进，中非经贸合作取得丰硕成果。

自中非合作论坛成立以来，中国帮助非方建成一大批标志性工程和“小而美”项目，有力增进了非洲民众的福祉。截至目前，中国企业已在非洲各国累计参与新建和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里。中国与15个非洲国家建立了产能合作机制，同非洲国家合作建设了20多个工业产业园。中方参与投资的合作园区“筑巢引凤”，发挥集聚效应，形成规模优势，有力推动非洲国家产业发展。

通过经贸合作桥梁，非洲国家为中国企业拓展国际市场提供了舞台。非洲市场拥有庞大的人口基数和年轻化的消费结构，非洲国家充分发挥自身优势，不断改善投资环境，为中国企业提供了广阔的发展空间。近年来，中非双方合作正在向数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域延伸，既有助于非洲国家经济多元化发展，又为中国经济转型升级提供了新的契机。

“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”携手前行，以共同发展凝聚中非合作动能。齐心协力，共建“一带一路”将在高质量发展新阶段获得更大活力，为共筑高水平中非命运共同体注入更强动力。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)