本报记者 周卓斌

英国铁路路网公司日前公布的数据显示，自2018年以来，英国共发生3.7万起铁路信号故障，造成1.5万趟列车全部或部分取消，以及总时长近100万分钟的列车延误。自今年4月以来，英国铁路信号故障已超过1000起，共造成列车延误4万分钟。

近年来，信号故障已成为英国火车晚点或取消的主要原因之一，导致不少铁路旅客出行受阻。去年8月，因供电故障导致英格兰南部铁路信号系统大面积瘫痪，信号中断数小时，造成当天列车严重晚点和取消，数万名旅客滞留。今年7月14日下午，伦敦和斯蒂夫尼奇之间的铁路出现信号故障，导致该线路所有车次取消。

根据英国铁路监管机构铁路和公路办公室的数据，去年英国铁路客运列车准点率为67.6%，连续第三年下降；列车取消率达3.8%，创历史最高值。旅客投诉量达近35万件，其中1/5集中在列车晚点和取消问题上。

英国天空新闻台网站报道称，在欧洲国家中，英国中短途火车单程平均票价最高，且每年都在上涨。仅今年英格兰和威尔士地区的火车票价涨幅就达4.9%，苏格兰地区涨幅达8.7%。旅客车票成本增高的同时，却没有享受到与之相匹配的服务。

线路老化和维护不当是英国铁路信号故障频发的主要原因。英国《金融时报》报道称，英国铁路基本沿用19世纪50年代英国铁路建设高潮时期所建线路。英国铁路路网公司去年发布的一份报告承认，英国铁路大量路段结构已接近使用年限，加之极端天气增多等因素，英国铁路基础设施的可靠性显著降低。

英国交通领域专家指出，包括信号系统在内，英国铁路基础设施需要大规模改造和升级。英国铁路路网公司今年宣布，计划在未来10年间投入30亿英镑用于铁路信号系统的数字化改造。

分析同时认为，资金短缺和政策稳定性等因素也影响英国铁路基础设施改造升级的速度和效果。7月底，英国财政部的财政审查结果显示，英国公共财政面临220亿英镑的支出缺口。英国《每日电讯报》评论指出，改善铁路基建设施需要大量资金，目前的财政预算恐难提供足够的支持。

（本报伦敦9月1日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 15 版）

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