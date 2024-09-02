据新华社开普敦8月30日电 （记者王雷）新开发银行行长罗塞夫8月30日在南非立法首都开普敦表示，新开发银行将扩大成员国本币融资，以支持新兴经济体和发展中国家的可持续发展。

新开发银行第九届理事会年会于8月29日至31日在开普敦举行，主题为“投资可持续未来”。罗塞夫在年会第二天举行的开幕式上致辞说，新兴市场和发展中国家在实现可持续发展方面面临挑战，需要大量资源和长期融资。应将国际流动性引入发展中国家，并制定本币融资等替代方案以扩大投资的财政空间。

罗塞夫说，“使用本币是一种战略选择”，扩大本币融资是新开发银行2022年至2026年期间的主要战略目标之一。新开发银行正在建立以可持续发展为导向的本币融资平台，目标是将以成员国本币进行融资的比例提升到30%。

罗塞夫当天还代表新开发银行与南非运输公司签署一项50亿兰特（约合2.8亿美元）的贷款协议，用于支持南非货运铁路部门的现代化改造。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 15 版）

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