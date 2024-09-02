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欧元区8月通胀率降至三年新低

2024年09月02日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社布鲁塞尔8月30日电  （记者康逸）欧盟统计局30日公布的初步统计数据显示，受能源价格下降影响，欧元区8月通胀率按年率计算为2.2%，低于7月的2.6%，为2021年7月以来最低水平。

　　数据显示，8月欧元区服务价格同比上涨4.2%，食品和烟酒价格上涨2.4%，非能源类工业产品价格上涨0.4%，能源价格下降3.0%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为2.8%。从国别来看，欧盟主要经济体德国、法国、意大利和西班牙8月通胀率分别为2.0%、2.2%、1.3%和2.4%。

　　分析人士指出，欧元区通胀水平下降为欧洲央行9月下调利率铺平了道路，这将是欧洲央行今年第二次降息。同时，经济学家呼吁不要低估货币政策面临的挑战。欧洲央行必须平衡两大风险：一是服务业通胀率仍然居高不下，不宜过快降息；二是如果降息速度太慢，欧元区经济可能错过“软着陆”的机会。此外，鉴于当前的中东局势，如果能源价格反弹，欧元区通胀率也可能上升。

　　今年6月，欧洲央行将欧元区三大关键利率均下调25个基点。这是欧洲央行自去年10月停止加息以来首次降息。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月02日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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