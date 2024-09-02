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中国是非洲的可靠朋友和真诚伙伴（国际论坛）

菲克雷耶苏斯·亚玛哈森
2024年09月02日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国是非洲的可靠朋友和真诚伙伴，不仅在经济社会发展方面为非洲国家提供真诚帮助，更无私分享自身现代化发展经验，同非洲国家携手推进现代化事业

　　

　　在中国共产党的领导下，中国坚持改革开放，成为世界第二大经济体，综合国力、国际影响力实现了历史性跃升。中国取得令人赞叹的发展成就，充分证明通向现代化的道路不止一条。中国式现代化给非洲国家带来了宝贵启示，非洲国家希望学习中国的发展经验，探索符合自身国情的现代化道路。

　　非中友好源远流长、历久弥新。非中合作成果遍布非洲大陆，创造就业机会，助力非洲加强互联互通、推进一体化进程，帮助非洲国家在可持续发展的道路上向前迈进。非中双方理念相通、相互信任，在重大国际和地区问题上密切协调。

　　中国是厄立特里亚可靠的合作伙伴。2021年11月，厄立特里亚同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。厄中两国多领域合作稳步推进。在卫生领域，中国帮助厄立特里亚建设奥罗特医院，先后17批、300余人次中国援厄医疗队队员为当地民众提供医疗服务。在农业领域，中国先后派出三批专家在厄立特里亚开展涉及豆类作物、果树园艺、油料作物等的技术援助工作，取得显著成效。在教育领域，中国帮助厄立特里亚建立多所教育机构。高质量共建“一带一路”有效促进了厄立特里亚经济社会发展。

　　非中在绿色能源领域合作空间广阔。非洲绿色能源发展潜力巨大。近年来，中国在绿色能源领域取得了长足进步，来自中国的绿色能源技术具有成本低、适用性强等优势。非洲国家希望加强同中国的绿色合作，推动能源转型。

　　个别西方国家抹黑中国同非洲的合作关系，我们看到的事实与那些抹黑之词完全不同。非中合作取得了一系列积极成果，加深了非洲国家同中国的友好关系。中国一贯反对霸权主义、强权政治，坚持在平等相待的基础上同非洲国家开展互利共赢合作。非洲民众对中企合作项目普遍持积极态度。

　　中国是非洲的可靠朋友和真诚伙伴，不仅在经济社会发展方面为非洲国家提供真诚帮助，更无私分享自身现代化发展经验，同非洲国家携手推进现代化事业。展望未来，非中合作大有可为。在携手推进现代化的道路上，非中关系将不断迈上新台阶，为双方人民创造更加美好的未来。

　　（作者为厄立特里亚战略研究中心研究员）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月02日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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