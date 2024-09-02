本报记者 陈海琪

巴西光伏供应商Foco能源公司工作人员向客户介绍最新的光伏组件产品。

本报记者 陈海琪摄

在中国企业特变电工公司展台，参观者在了解该公司项目案例。

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南美国际太阳能展日前在巴西圣保罗举行。该展会是拉美地区最大的行业展会之一，本届展会吸引了全球650多家企业以及6万名专业观众，业务范围涵盖光伏发电、电池和储能系统、能源管理等多个领域。展会上，中国企业展示了光伏和储能等领域的多项创新技术和解决方案，受到各方关注。

为光伏产业合作搭建平台

在圣保罗北方会展中心，不少参展企业展示了农业光伏、屋顶光伏等应用场景的光伏发电综合性解决方案，吸引了众多参观者驻足。

在巴西MTR光伏公司展台，全黑无栅线的设计，让光伏设备与屋顶风格融为一体，造型时尚简约。展台负责人玛尔塔向记者介绍，该款光伏板具有高效能、低衰减、低温度系数、弱光表现优异和双面率高等优势。目前，该企业的屋顶光伏设备已在民宅、厂房、仓库、酒店等多种建筑物上使用。

根据国际太阳能学会发布的数据，截至2023年，巴西累计安装的屋顶光伏设备的总装机容量达到25.8吉瓦，占光伏总装机容量的近70%。“屋顶光伏已成为巴西光伏装机容量增长的主要动力。”玛尔塔表示。

西班牙参展商索尔泰克公司展示了将光伏发电与农业生产相结合的一站式解决方案。公司相关负责人费利佩向记者介绍，农田安装光伏组件产生的清洁能源可用于农业生产。“这一解决方案不仅能为农民增加收入，还能提升农业的可持续性，是未来农业发展的重要方向。目前，公司已在欧洲国家实施多个农业光伏项目。”

总部设在美国硅谷的泰戈能源公司展示了最新的大功率模块快速关断技术，有助于降低光伏设备运营成本，提高安全性能。西班牙绿鹰公司面向能源生产商提供控制中心解决方案，将帮助企业改善管理方式，提高运营效率。

巴西光伏太阳能协会董事会主席罗纳尔多·科洛斯祖克表示，本届展会不仅是技术交流的平台，更是推动地区光伏产业发展的关键推动力，“太阳能发电的迅猛增长反映了光伏技术在巴西的普及程度和巨大吸引力”。国际太阳能促进会总经理弗洛里安·韦森多夫认为，展会为地区光伏产业创新与合作搭建了平台，创新理念与可行的解决方案相结合，将助力改变拉美地区的能源供给格局。

中企创新方案助力行业可持续发展

展会上，中国企业展示了在光伏和储能等领域的一系列创新技术设备和一体化解决方案。在爱旭公司展台前，摆放着一套展示阴影优化对比实验的装置。两颗高能灯泡分别照射两片并列的光伏板，产生的电能用于驱动下方的两个喷泉。工作人员使用纸板遮盖光伏板，结果显示，对照组的光伏板因受到阴影影响，水柱高度明显下降。

展台负责人孔晨赟告诉记者，当传统光伏板上出现树叶或灰尘时，会导致整个光伏电池串的输出功率下降。“公司生产的这款产品具备阴影优化功能，从电池结构本身优化了阴影遮挡下的组件发电性能，有效解决了相关难题，延长了光伏板使用寿命。”

隆基绿能公司向观众演示了防积灰光伏组件。左右两块光伏板上方都有微细水流浇淋而下，左边的光伏板底部光滑无边框，水流和杂物迅速滴入下方的水槽中，从而保持了光伏板的清洁；右边的光伏板由于底部有几毫米宽的金属边框，导致积水和杂物积留，影响了面板的清洁效果。隆基绿能公司产品经理李安帮向记者介绍，实验数据表明，具有防积灰功能的组件平均发电增益达到2.04%，最高增益可达6%。

中国企业特变电工公司展示的风光互补技术方案，既能用于偏远农牧区的小型分布式发电系统，也可适用于工业领域的大规模并网发电系统。公司产品经理袁宇航向记者介绍，风光互补技术适合拉美的地理和气候条件，可为当地用户提供稳定和可靠的电力。

巴西一家太阳能企业代表约瑟在参观中国光伏设备后表示，中国企业通过技术创新提高了太阳能发电的效率，并减少了用户维护光伏设备的成本。当地光伏行业从业者戴维表示：“中国企业的创新方案，有效延长了光伏板的使用寿命，推动整个行业可持续发展。”

中企积极参与拉美光伏电站建设

拉美地区拥有丰富的光照资源，是全球最具潜力的新兴光伏市场之一。近年来，拉美国家加快推进光伏产业发展，与包括中国企业在内的各国企业开展合作，加快推动地区能源转型和绿色发展。

全球光伏行业权威分析机构的调研数据显示，2023年拉美地区的光伏装机需求量约为24.8至27.4吉瓦，巴西、智利和墨西哥等国家的光伏装机需求量排名前列。巴西光伏太阳能协会的数据显示，目前巴西光伏装机容量为44吉瓦，约占巴西电力总供给的18.9%。今年上半年，巴西新增光伏装机容量达到7吉瓦。

中国企业积极参与拉美国家光伏电站建设，助力该地区能源转型。在巴西，由中国国家电力投资集团公司巴西公司投资并主导建设的马兰加图光伏电站今年6月举行投产仪式。该电站每年可为近55万户家庭供电。

在智利，阳光电源公司与拉美地区最大的独立发电企业之一——阿特拉斯可再生能源也于6月达成供货协议，向位于智利阿塔卡马沙漠的独立储能项目供应液冷储能系统。项目投产后将有效提高智利北部地区电力供应的稳定性。

在墨西哥，今年4月中国能建葛洲坝集团与墨西哥Complex能源公司签署总包合同，建设位于墨西哥普埃布拉州拉卡萨德索尔和艾尔西埃罗的两个光伏电站项目。

“拉美国家在绿色能源领域发展潜力巨大，中国企业在技术和产品方面颇具优势，双方合作可以促进拉美地区的绿色能源发展。”能源巴西公司首席执行官图利奥·丰塞卡表示。巴西出口投资促进局投资总监卡洛斯·帕迪利亚认为，拉美地区的光伏、储能等市场潜力正在不断释放，与中国企业扩大在绿色能源产业链供应链方面的合作，有利于推动拉美地区能源转型。

（本报巴西圣保罗9月1日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)