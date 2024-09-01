日前，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员来到四川乐山，参观乌木文化博览园，漫游古色古香的苏稽古镇。

“让我来告诉你这件艺术作品的故事吧。”加纳通讯社首席执行官阿尔贝特·科菲·奥乌苏听完讲解后，向身边的团员介绍一件名为《三国演义》的乌木艺术品。

空城计、火烧赤壁、草船借箭……80位能工巧匠用3年多时间将这部名著中的桥段雕刻在乌木上。“这是自然与艺术的精巧融合，看着这件艺术品就仿佛看到了历史上的中国故事。”阿尔伯特感慨道。

来自格鲁吉亚“穆塔瓦里”媒体中心的凯瑟琳·古卢阿对着镜头录制报道视频：“我要将这些艺术品的故事告诉我们国家的人民。”

峨眉河两岸，微风习习。岸边商铺林立，牛肉馆、茶馆遍布。跷脚牛肉、鱼鹰捕鱼、川剧变脸、舞狮表演等文化体验活动接连出现，让团员们感受到苏稽古镇上热腾腾的人间烟火气。

跷脚牛肉非遗馆里，马达加斯加《新闻》责任编辑纳索洛·马纳·拉萨莫利纳站在一张牛市交易袖中手语图解图前，饶有兴致地学习议价手势。只见他竖起食指，其余四指弯曲成圈，这个手势代表“十”。“这样讨价还价的方式很有意思。”马纳说。

漫步古镇，匈牙利民主传媒集团执行总编辑大卫·本奇克向记者展示他为家人精心挑选的纪念品——两条游龙形状的工艺品。“我很喜欢这里人们的生活方式。”说完，他举起手机拍下眼前的街景。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在乐山乌木文化博览苑调研采访。人民网记者 赵祖乐摄

乌木博物馆中展出的乌木雕刻艺术品《西游记》（局部）。本报记者 伊霄摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在乐山苏稽古镇观看非遗舞狮表演。本报记者 伊霄摄

苏稽古镇的渔民在进行鱼鹰捕鱼表演。本报记者 伊霄摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在乐山苏稽古镇与游客合影留念。本报记者 伊霄摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在苏稽古镇调研乐山历史文化。本报记者 伊霄摄

乐山苏稽古镇廊桥。乐山市委宣传部供图

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图片：伊霄、赵祖乐

文字：徐杭燕

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