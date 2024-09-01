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亚洲媒体考察团探访广汉三星堆：“在古今对话中感知中华文明的魅力”

2024年09月01日09:29 | 来源：人民日报客户端
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三星堆的“打开方式”有很多种，最为震撼的，莫过于实地探访。

8月31日，成都出发一路向北，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的亚洲媒体考察团前往德阳广汉鸭子河畔，在三星堆博物馆穿越“时空隧道”，近距离感受古蜀文明的璀璨之光。

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。《中国经济周刊》记者肖翊摄

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。《中国经济周刊》记者肖翊摄

青铜大立人像高大挺拔、青铜面具纵目千里、通天神树演绎扶桑与金乌的神话传说......精美绝伦的展陈让考察团成员频频称赞。山河纵横，四季轮转，三星伴月，熠熠生辉，从1927年在燕家院子发现玉石器，到1986年一、二号祭祀坑“一醒惊天下”，再到近年来新六坑发掘等重大考古发现，拂去岁月尘埃，一个个出土文物再现了古蜀先民天马行空的瑰丽想象，展现了四千多年前的文明成果，为中华文明多元一体、古蜀文明与中原文明相互影响等提供了更为有力的考古实证。

“青铜纵目面具的‘千里眼’和‘顺风耳’十分形象，骑兽顶尊人像是立体的‘叠叠乐’，还有青铜着裙立人像现在看来依然造型前卫。”一路参观，一路拍照，谈及印象深刻的“宝藏”，马来西亚《星报》首席商务官莉迪娅·王滔滔不绝：“真正打动我的是青铜时代的高超技术和精湛工艺，考虑到其古老程度，令人难以置信！”

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。左一为马来西亚《星报》首席商务官莉迪娅·王。《中国经济周刊》记者肖翊摄

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。左一为马来西亚《星报》首席商务官莉迪娅·王。《中国经济周刊》记者肖翊摄

去年7月，三星堆博物馆新馆建成开放，1500多件（套）新老文物集中展示。一个多月前，“匠心妙手——三星堆遗址新出土文物保护修复成果展”在三星堆博物馆文物保护修复中心开展，50余件对外展示的代表性器物中，近九成均为首次“亮相”。

文物“上新”，离不开考古工作的推陈出新。这些年，三星堆遗址3-8号祭祀坑出土编号文物 1.7万余件，相对完整器物4500余件，四川省文物考古研究院、三星堆博物馆与故宫博物院、北京科技大学等16家文保科研机构合作，截至今年6月，已完成4000余件文物的清理保护工作。

“三星堆是中华文明悠久历史和深厚底蕴的具象化呈现，通过参观，我深感中国是有着世界上最古老历史和文化的国家之一。”来自尼泊尔新闻在线的专题新闻记者西塔拉姆·巴拉尔感慨：“看到千年前的文物被妥善修复并完好保存，我特别感动，从中可见中国政府做出了大量努力。”今年6月，西塔拉姆·巴拉尔刚从中国国际新闻交流中心2024上半年“中国发展研究与媒体交流”项目结业，“我们亲眼见证、亲身体验了中国的历史文化、风土人情，也会通过笔下的报道，与读者分享这些难忘经历。”

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。《中国经济周刊》记者肖翊摄

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。《中国经济周刊》记者肖翊摄

博物馆内，游客络绎不绝，一个个神情各异的青铜面具与不同语种、不同肤色、不同国家的面孔隔空对视。从宝墩到三星堆再到金沙，曾经的巍然王都，展厅的天地人神，此刻的文化交流......在这里，时空被模糊，一眼即千年。

放眼世界坐标，如果北纬30度有记忆，它定会想起一个个“人类群星闪耀时”。从三星堆黄金面具“撞脸”古埃及、古希腊文明的金面具，到一号青铜神树“形似”苏美尔文明的“生命之树”，一个个“历史的巧合”，勾勒出世界各大洲世代相传的文明互鉴图景。

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。左一为老挝博利坎赛省新闻文化旅游厅厅长颂通·威本康。《人民日报海外版》记者乔宇摄

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。左一为老挝博利坎赛省新闻文化旅游厅厅长颂通·威本康。《人民日报海外版》记者乔宇摄

“作为人类文明重要发祥地，亚洲孕育并保有着极其丰富的文化遗产，为世界文明发展史书写了浓墨重彩的篇章。”老挝博利坎赛省新闻文化旅游厅厅长颂通·威本康说：“老挝与中国山水相连，两国友谊源远流长，澜湄合作为深化双方交流发挥了重要作用，让老挝人民更加了解中国的过去、现在和未来。”

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。《中国经济周刊》记者肖翊摄

8月31日，亚洲媒体考察团参访三星堆博物馆。《中国经济周刊》记者肖翊摄

文物活起来，文化走出去。三星堆博物馆新馆开馆一年来，已接待超5万名国外游客。今年以来，三星堆和金沙主题的数字展已亮相法国巴黎、埃及开罗等地，扩大全球“朋友圈”，提升国际影响力。

考察团成员纷纷表示，在古今对话中感知中华文明的魅力，三星堆是桥梁纽带，也是一扇观察的窗口，这里必将见证更多文明互鉴的精彩故事。

统筹：曹鹏程

记者：邝西曦

责任编辑：王明峰

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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