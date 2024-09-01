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杜甫“心愿”，四川“新变”

2024年09月01日09:26 | 来源：海外网
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浣花溪畔，竹澹清辉。杜甫草堂，诗韵悠长。

“‘诗圣’杜甫曾在此居住近4年，创作诗歌240余首。草堂，可以说是杜甫的精神栖息地，也是他颠沛流离生活中难得的一片安稳宁静之地。”成都杜甫草堂博物馆馆长王飞介绍。

在这里，杜甫以一腔忧国忧民的情怀，留下了“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的千古诗句。心系天下的壮志、体恤苍生的情怀，穿越时空，令人敬佩，激励后人。

杜甫草堂内的南邻。杜甫草堂供图

杜甫草堂内的南邻。杜甫草堂供图

中国式现代化，民生为大。千年以降，四川发生了翻天覆地的变化。

曾经，茅屋为秋风所破，“床头屋漏无干处”；如今，“风雨不动安如山”的住宅拔地而起。杜甫跨越千年的民生心愿，正逐渐变为现实。新时代以来，四川奋力绘就中国式现代化的民生画卷。

民生无小事，枝叶总关情。夏秋交替，在成都的街头走一走，各类为老服务站点随处可见。放眼四川，全省已建成社区养老服务综合体近500个、县级失能特困人员养护院近200个、区域性养老服务中心近700个，城市居家社区“15分钟养老服务圈”和农村三级养老服务网络基本成型。

提升生活品质，守护“朝夕美好”。在城市，四川启动实施县城“精修细补十项民生工程”，今年新开工改造老旧小区5100个以上；在农村，四川学习运用“千万工程”经验，全面启动宜居宜业和美乡村建设，今年培育1000个省级示范村。

把良好生态作为最普惠的民生福祉。毫不动摇坚持生态优先、绿色发展的鲜明导向，水环境质量创近20年来最好水平、大气环境质量实现“双下降”“双增加”，各类公园社区加快建设、串联城市美丽风采，山清水秀、天蓝地绿的新时代“蜀川胜概图”正徐徐展开。

集园区、住区、景区“三区”于一体的融合性社区——成都麓湖公园社区。该社区以独特的生态环境、创新的治理机制和丰富的社区活动而广受关注。记者伊霄 摄

集园区、住区、景区“三区”于一体的融合性社区——成都麓湖公园社区。该社区以独特的生态环境、创新的治理机制和丰富的社区活动而广受关注。记者伊霄 摄

四川坚持以人民为中心发展思想，统筹做好保障和改善民生工作。人民生活得到显著改善，获得感、幸福感、安全感不断增强。

“在这里，我感到人们都非常友善、惬意。四川比我想的更加美丽。希望有一天，能带我的家人来四川游玩，感受这里的独特魅力。”在2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行中，尼日利亚每日信报传媒集团总编辑伊德里斯·哈姆扎说。

回望历史，杜甫的“心愿”，激励无数仁人志士为家国民生不懈奋斗；立足当下，四川的“新变”，诠释着一切为了人民的价值旨归；锚定未来，继续把惠民生、暖民心、顺民意的工作办实、办细、办好，人民的美好生活必将更加多姿多彩。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在杜甫草堂参观。人民数字传播记者陈春安 摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在杜甫草堂参观。人民数字传播记者陈春安 摄

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建

文字：常 晋

图片：伊 霄、陈春安

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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