人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2024一带一路媒体合作论坛

亚洲媒体采访团走进绵竹年画村：非遗文化融入烟火生活

2024年09月01日09:19 | 来源：人民日报客户端
小字号

8月31日下午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的亚洲媒体采访团来到四川德阳的绵竹年画村，墙壁上色彩艳丽的年画瞬间吸引了所有人的目光。

看着墙上五颜六色的年画，老挝人民革命党中宣部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎产生了很多疑问：“这幅画是什么意思？这几个人在做什么？这个小孩拿的是什么东西？”

“这是花开富贵，这是万事如意，这是骑车仕女图，每一幅画都有寓意。”讲解员一边解释画的寓意，一边讲解画里蕴含的文化内涵。

8月31日，亚洲媒体采访团体验制造绵竹年画。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

8月31日，亚洲媒体采访团体验制造绵竹年画。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

在农闲堂民艺坊，老挝国家电视台记者苯差叻蓬·威莱翁第一次体验制作年画，只见她略显笨重地在刻好的画板上涂墨，然后把一张白纸平铺在画版上，用木刷均匀按压着色，再小心翼翼地揭开白纸，一幅活灵活现的单色木版年画就此诞生。

苯差叻蓬·威莱翁兴奋地看着自己亲手制作的作品，跃跃欲试地又在不同样式的画板上开始涂墨。陆续来到民艺坊的采访团成员们，纷纷开始制作年画，在满满的参与感和成就感里，更加了解这一根植于民间的艺术形式。

作为国家级非物质文化遗产，绵竹年画自北宋传承至今，坚守传统技艺，承载着深厚的文化价值。作为绵竹民俗文化的一张闪亮名片，绵竹年画不仅是节日的装饰亮点，更是连接古今的文化纽带，讲述着绵竹的悠久历史与灿烂文化。

据随行讲解员介绍，如今越来越多的外国旅行团把绵竹年画村选为旅行目的地。旅游早已不再局限于自然风光，与文化的深度融合是必然趋势。

8月31日，亚洲媒体采访团参观年画巷。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

8月31日，亚洲媒体采访团参观年画巷。《人民日报海外版》记者 乔宇摄

采访团成员们走进狭窄蜿蜒的年画巷，犹如置身在一座充满民俗风情的艺术长廊。婀娜多姿的仕女、出自历史典故的人物、稚嫩顽皮的幼童……采访团成员们置身其中，深入感受中华文化的独特魅力。

青瓦白墙的院子里，各种果蔬已经成熟；悠闲巴适的村民，躺在竹椅上喝着大碗茶；农艺坊里的妇女们，一笔一划地仔细给年画上色……年画在这里，不仅仅是一张张纸和色彩的组合，它跨越语言和文化的障碍，用真挚的情感感染着来到这里的每一个人。

在这里，非遗文化融入烟火生活。画中有人，人在画中，老挝国家通讯社副社长威莱·玛尼拉不由感慨：“这里的氛围很好，每幅画都很有寓意。街边的老人有的在休息，有的在玩牌，很有氛围。”

统筹：曹鹏程

记者：畅婉洁

责任编辑：王明峰

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部