新华社北京9月1日电

奋楫扬帆，在共筑高水平中非命运共同体道路上携手前行

——写在2024年中非合作论坛峰会召开之际

中共中央政治局委员、外交部长王毅

2024年中非合作论坛（以下简称“论坛”）峰会将于9月4日至6日在北京隆重召开。中国和论坛50多个非方成员领导人、非洲地区组织和国际组织代表将再次聚首北京，共叙友谊、共话未来，擘画中非关系共同发展新蓝图，谱写“全球南方”团结合作新篇章。

一

相知无远近，万里尚为邻。中非友好源于文明的多元交流，始于人民的友好往来。中非直接交往最早可追溯到公元8世纪，中国唐代旅行家杜环是有记载的最早踏上非洲大陆的中国人，摩洛哥旅行家伊本·白图泰、中国航海家郑和等都在中非交往史上留下传唱至今的佳话。

新中国成立后，中非在反帝反殖、争取民族解放斗争中相互坚定支持，结下了牢不可破的兄弟情谊。1955年万隆会议期间，中非领导人跨越山海首次握手，迈入了双方团结自强的新阶段。1956年，埃及同中国建立外交关系。此后，越来越多非洲国家加入中非友好大家庭。上世纪八九十年代，随着中国改革开放深入推进，中非投资贸易合作大幅增长，为中非关系发展不断注入强大动力。

2000年，中非合作论坛应运而生，引领中非友好务实合作实现跨越式发展。24年来，中非高层互动日益密切，政治互信持续深化，中非关系完成了“新型伙伴关系”“新型战略伙伴关系”“全面战略合作伙伴关系”三级跨越。中非务实合作硕果累累，贸易额从2000年的105亿美元增至2023年的2821亿美元，增长近26倍。中国对非投资存量从2000年不足5亿美元，增长至目前超400亿美元。多年来，中非合作新建和升级近10万公里公路、超1万公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。中非各领域交往空前活跃，旅游、文化、青年、媒体交流互鉴百花齐放，双方友好民意基础更加巩固。

二

党的十八大以来，习近平主席亲自关心推动中非合作，首次出访即踏足非洲，提出真实亲诚理念和正确义利观，为中非关系发展按下“加速键”，引领中非命运共同体建设驶入“快车道”。

——以元首外交引领中非命运共同体建设。习近平主席就任国家主席以来已五次访问非洲，主持召开两次中非合作论坛峰会以及中非团结抗疫特别峰会、中非领导人对话会等，还接待了众多非洲领导人来华访问。通过“走亲戚式”“全家福式”的高层交往，引领中非关系迈入新时代。

习近平主席访问非洲期间以及在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，多次强调中非从来都是命运共同体。2018年，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出构建“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”的中非命运共同体，中非领导人一致同意携手构建更加紧密的中非命运共同体。2021年，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上提炼总结历久弥坚的中非友好合作精神，即“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”，揭示了中非命运共同体建设的力量源泉。之后，习近平主席又在2023年中非领导人对话会等场合，提出中国坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者，推动中非命运共同体建设不断迈上新台阶。

非洲领导人在双多边场合纷纷公开赞赏构建人类命运共同体理念，非洲国家踊跃投票支持将这一理念写入联大决议。南非总统拉马福萨盛赞，命运共同体是具有前瞻性的愿景，中非命运共同体倡议基于平等，面向人民，最可信赖，堪称典范。

——以共同发展凝聚中非合作动能。谋发展、求合作是中国和非洲国家的共同追求。中非双方将“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，结合落实中非合作论坛历届会议成果，同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，聚焦非洲工业化、农业现代化、人才培养等重点领域，推动中非合作向更高水平、更深层次、更宽领域发展。

非洲52国和非盟委员会都同中国分别签署了“一带一路”合作文件。非洲是首个整体欢迎和支持全球发展倡议的大洲，33国加入倡议之友小组，全球占比超过40%。非洲是高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议的示范区，已成为当今世界响应中方重大倡议主张最主动、最积极的方向。

在共同发展战略引领下，中非合作破浪前行，生机蓬勃。中国连续15年保持非洲最大贸易伙伴国地位。自中非合作论坛成立以来，中国帮助非方建成一大批标志性工程和“小而美”项目，有力增进了非洲民众的福祉。中非双方积极推动务实合作转型升级，从政府主导向市场化转型，从商品贸易向产供链合作升级，从工程承包向投资运营迈进。中非数字经济、绿色发展、蓝色经济等新产业、新业态合作更是方兴未艾，蕴藏巨大机遇。

——以团结协作捍卫国际公平正义。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非拥有相似的历史记忆，承担着共同的历史责任，孕育出好朋友、好兄弟、好伙伴的真挚情谊。双方在国际和地区事务中密切配合，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互信赖支持。

近年来，世界进入新的动荡变革期。但无论国际风云如何变幻，中非携手维护国际公平正义的初心不改。中方倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，赢得非方高度赞赏和积极响应。中非双方共同捍卫真正的多边主义，反对单边主义、霸权主义和保护主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定维护和平共处五项原则等国际关系基本准则，坚定维护“全球南方”的共同正当权益，为世界和平与发展事业作出贡献。在中非双方共同努力下，非盟成为二十国集团正式成员，埃及、埃塞俄比亚加入金砖大家庭，不结盟运动第十九次峰会、第三届南方首脑会议在非洲胜利召开。今年3月，中非50国学者联合发表“中非达累斯萨拉姆共识”，推动完善全球治理体系，呼吁改革国际金融架构，维护开放包容的多边贸易机制。这是诞生于南方的国际共识，拓展了发展中国家走向现代化的途径选择，表达了“全球南方”的共同心声。

——以和平安全合作助力非洲和平稳定。随着百年变局加速演进，全球政治安全形势更加错综复杂。只有坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，才能走出一条普遍安全之路。2022年4月，习近平主席提出了全球安全倡议。坚持尊重各国主权、领土完整，坚持重视各国合理安全关切，坚持以和平方式解决国家间的分歧和争端等核心要义，同非方坚持以非洲方式解决非洲问题、坚持在地区和平安全事务中发挥主导作用、推动“消弭非洲枪声”等理念相融相通，得到众多非洲国家的支持和赞誉。

中国不仅是全球安全倡议的提出者，也是落实的行动派。中方建设性参与非洲和平安全事务，积极推动地区国家就萨赫勒、非洲之角、大湖地区等热点问题展开对话合作。针对非洲之角地区热点问题，中国提出“非洲之角和平发展构想”，任命特使为地区和平发展事业奔走斡旋，成功召开两次非洲之角和平会议。针对粮食安全等非传统安全挑战，中方通过联合国、二十国集团、金砖国家等多边机制，为世界粮食安全治理提供中国方案，加强国际交流合作。我们急非洲朋友之所急，多次向非洲提供人道主义紧急粮援，以实际行动共迎挑战。

——以人文交流厚植中非友好基础。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。习近平主席心系中非友谊，同非洲人民倾心交流，近年来分别给尼雷尔领导力学院南部非洲六姊妹党中青年干部研讨班全体学员、南非德班理工大学孔子学院师生以及北京交通大学肯尼亚留学生及校友代表等复信，勉励他们积极投身中非友好事业，在中非大地引发广泛热烈反响。前不久，习近平主席又复信非洲50国学者，鼓励他们继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供智力支持，令非洲学者备受鼓舞。

在中非合作论坛框架下，中非青年大联欢、智库论坛、联合研究交流计划等活动成功举行，有力促进各领域交流互鉴。中非双方建立文明领域交流对话机制性平台，举办中非文明对话大会，携手推进全球文明倡议走深走实。中非在科学研究、高等教育、职业教育、旅游文化、体育、语言等领域交流也取得显著进展，“鲁班工坊”助力非洲技能人才培养，《媳妇的美好时代》《欢乐颂》等作品在一些非洲国家热播，“汉语桥”“中非友好故事短视频大赛”等广受非洲学生欢迎。截至2023年底，非洲19国将中文纳入国民教育体系，47国建立77所孔子学院和孔子课堂。截至2024年3月底，中国累计向非洲派遣医疗队员2.5万人次，诊治非洲病患约2.3亿人次。在几代人的接续奋斗下，中非友好民意基础更加牢固，中非友好情感纽带紧紧相连。

三

今年7月，中国共产党二十届三中全会胜利召开，举世瞩目，意义重大。全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，提出必须坚持对外开放基本国策，建设更高水平开放型经济新体制，这将为中国式现代化提供坚实保障，也将有力推动构建开放型世界经济。包括非洲在内的世界各国高度关注三中全会，不仅因为全会给各国带来更多机遇和希望，也在于希望从中找到中国成功、中国共产党成功的制度密码，发现中国式现代化的时代价值和世界意义。这将给中非关系注入理念交融的新内涵，推动中非各领域合作再上新台阶，引领“全球南方”国家加快群体性崛起。

千帆竞发勇者胜，百舸争流奋楫先。即将召开的2024年中非合作论坛峰会，是我国今年最重要的主场外交，也是中国共产党二十届三中全会后首场大规模、高规格重大对外活动。我们要在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想指引下，在中非双方领导人共同关心支持下，以峰会盛大召开为契机掀起中非携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体的合作热潮，发出“全球南方”奋发向前的时代强音，推动构建人类命运共同体，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

(责编：白宇、卫嘉)