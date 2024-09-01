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中非合作论坛｜专访：“中国是非常重要的战略伙伴”——访尼日利亚总统发言人恩盖拉莱

2024年09月01日15:13 | 来源：新华网
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新华社阿布贾9月1日电 专访：“中国是非常重要的战略伙伴”——访尼日利亚总统发言人恩盖拉莱

新华社记者杨喆 侯鸣

尼日利亚总统发言人阿朱里·恩盖拉莱日前在首都阿布贾接受新华社记者独家专访时表示，尼日利亚将中国视为非常重要的战略伙伴，尼中合作关系将走向长远。

尼日利亚是非洲人口最多的国家及非洲主要经济体之一，是中国在非洲的第一大工程承包市场、第二大出口市场、第三大贸易伙伴和主要投资目的地国。

拉各斯轻轨蓝线和红线、莱基深水港、阿布贾城铁……近年来，共建“一带一路”倡议在尼日利亚不断开花结果，成为中非合作的标志性项目。与此同时，两国在人才培养、人文交流等领域的合作也不断深入。

恩盖拉莱说，尼中多领域合作为促进尼经济社会发展作出贡献。通过创造就业机会、增加税收，尼中合作“使尼日利亚变得更好，这是令我们非常兴奋的事情”。

“在21世纪全球经济中，尼日利亚将中国视为非常重要的战略伙伴，这种关系将继续下去。”恩盖拉莱说，尼中将在绿色经济、信息通信、媒体、农业等领域加强合作，期待尼日利亚在中非共建“一带一路”合作中取得更大成果。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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