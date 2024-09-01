新华社雅温得9月1日电 通讯：中国援建项目极大地丰富了喀麦隆民众生活

新华社记者王泽 欧阳子英

清晨，阳光照在喀麦隆首都雅温得市中心的多功能体育馆银白色屋顶上，熠熠生辉。中国援喀麦隆体育馆技术援助项目组的7名技术人员早早来到体育馆，开始一天的巡检和维护工作。

体育馆位于市中心黄金地段，是雅温得地标建筑之一。“自2009年启用以来，雅温得多功能体育馆运行良好，至今仍是喀麦隆乃至中部非洲地区最好的体育馆之一。”体育馆馆长亨利·姆巴佩·迪邦盖说，这座体育馆极大地丰富了喀麦隆民众生活。

上午8时许，运动员和体育爱好者们陆续来到体育馆。在拥有5000个座位的主场馆内，技术人员正在为前来训练的喀麦隆柔道运动员铺设地垫。他们将在此备战11月下旬在这座体育馆举办的2024年非洲柔道公开赛。

“国际柔道联合会和非洲柔道联合会将在这里举办这场大赛，说明两个指导机构信任喀麦隆，这要归功于多功能体育馆完善的设施。”喀麦隆柔道联合会教练阿兰·克里斯蒂安·坎格说，得益于喀中合作，他们才会选择在喀麦隆举办如此高水平的体育赛事。

在雅温得多功能体育馆，除举办过非洲国家排球锦标赛等大型国际赛事外，还举办过喀麦隆国庆庆典等大型活动，体育馆有很高的综合利用率。“简而言之，这座体育馆被称为‘喀麦隆文体殿堂’。”迪邦盖告诉记者。

下午，一群热爱篮球的青少年来到体育馆的地下篮球场训练。尽管外面忽然下起雨来，却丝毫不影响场内运动员们的训练热情。

“很多体育项目都需要这样的室内体育馆，尤其是在喀麦隆，雨季来临时几乎每天都下雨。”正在指导运动员训练的喀麦隆篮球联合会国家队教练洛朗·巴莱巴说。

夜幕降临，体育馆正门外广场上的喷泉水柱交织，中喀两国国旗在晚风中飘扬，灯光照耀下的体育馆仿佛一枚巨大的贝壳。晚间的演唱会即将开幕，观众缓缓步入体育馆。

三小时后，观众散去，中方技术组带着当地员工对体育馆进行最后一次巡检。确认灯光、设备等正常关闭后，技术人员夜里11点才走出体育馆大门。

“多亏中国技术专家多年如一日的辛勤维护，体育馆才得以完美运营15年。”迪邦盖说：“这也是为何我们谈到喀中合作时，总会第一时间想到雅温得多功能体育馆。”

除了多功能体育馆，雅温得还有多座中国援建的地标建筑。在恩孔卡纳山巅，矗立着中国援建的雅温得会议大厦，大厦至今仍是喀麦隆众多室内展会的首选地；市政湖畔，中国企业的施工团队正对喀麦隆国民议会大楼进行最后装修，这座14层的大厦将成为雅温得新地标……

喀麦隆国民议会副议长泰奥多尔·达图奥对记者说，中国是喀麦隆“真诚和最重要的合作伙伴”。“归功于喀中合作，首都正在发生真正变化。重要的是，中方实施的水电站、医院、道路和体育场等项目都回应了喀麦隆的国家需求，感谢中国伙伴。”达图奥说。

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