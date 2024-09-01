新华社开罗9月1日电 专访：中非合作论坛是开展务实高效合作的有力平台——访苏丹能源和石油部长穆希丁

新华社记者 张猛

苏丹能源和石油部长穆希丁·纳伊姆·穆罕默德·赛义德日前在苏丹东部城市苏丹港接受新华社记者书面采访时表示，实践证明，中非合作论坛通过推动一大批关键基础设施项目落地，在促进非中贸易投资、民心相通方面发挥着至关重要的作用，已成为双方开展务实高效合作、共筑高水平命运共同体的有力平台。

穆希丁说，中非合作论坛峰会即将在北京举行，在更高层次共叙友情、共商合作、共话未来，既是非中人民的迫切愿望，也是新时代新形势的现实需求。他期待非中双方在不断扩大基础设施、农业等传统领域投资和贸易规模的同时，将合作逐渐延伸至清洁能源、绿色经济等新兴领域，为非中共同发展提供强劲动力，为非中传统友谊开辟美好愿景。

穆希丁表示，苏丹和中国有着传统友好关系，两国关系堪称南南合作典范。今年是苏中建交65周年，苏方高度重视以此为契机，巩固和发展苏中战略伙伴关系，愿在中非、中阿合作论坛和“一带一路”倡议框架内深化苏中各领域务实合作。作为非洲大陆的门户和中非合作论坛成员，苏丹可以凭借自身独特的区位优势，成为非洲和中国之间沟通交流的桥梁，为非中关系提质升级贡献力量。

多年来，中国和苏丹在石油等领域的合作富有成效。自20世纪90年代以来，在中国帮助下，苏丹建立了完整石油产业链，从石油进口国一跃成为石油出口国。与此同时，中国企业也在合作中不断发展壮大。

穆希丁高度评价苏中石油合作取得的成就，肯定中方为苏丹建立现代石油工业体系作出的重要贡献。他说，苏丹将中国视为战略合作伙伴。穆希丁计划8月底访华，并随团参加中非合作论坛峰会相关活动。他说，此次访华重点聚焦石油和电力领域，探讨恢复和加强双方现有合作。同时，他也希望此行能为日后双方深化全方位交流合作奠定坚实基础，更好造福两国人民。

石油业在苏丹经济中占有重要地位。穆希丁透露，苏丹能源和石油部计划推动实施一批大型项目，包括修复喀土穆炼油厂和多座发电站以及在苏丹港新建一座炼油厂等。苏丹还考虑在该国各州之间尤其是达尔富尔地区架设输电线，以扩大国家电网覆盖范围。

穆希丁表示，苏丹希望与中国在电力领域建立合作伙伴关系，热切期盼中国企业在合适时机重返苏丹投资兴业，续写两国之间的深厚友谊。

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