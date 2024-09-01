新华社河内9月1日电 通讯｜这座水电站带来的不只是电——中越共建水电站“点亮”越南北部山区

新华社记者胡佳丽

走进越南北部山区的老街省沙巴市，随处可见用一串串灯饰装点门面的店铺。每当夜幕降临，这座越南少数民族聚居的城市便切换成一座灯火璀璨的不夜城。

如今的繁华图景，与十多年前建成的中越共建水电站——小中河水电站密切相关。它坐落于黄连山山脉腹地，从发电的第一天起便日复一日地推动这片土地不断焕发生机与活力。

日前，这座水电站迎来了一批外国客人。“爱Show东盟”（I Show ASEAN）中国-东盟青年故事汇暨央企海外项目实地走访活动8月27日至28日来到越南。本次活动由国务院国资委新闻中心和中国外文局文化传播中心联合发起，来自中国、越南、英国、加拿大4个国家的青年，一道走访了越中电力投资有限公司和小中河水电站。

越中电力投资有限公司由中国南方电网澜湄国际公司与越南北方电力公司合资组建，由其开发建设的小中河水电站是中国和越南合作的首个水电投资项目。座谈会上，小中河水电站厂长阮红光介绍说，电站于2012年建成投运，年平均发电量约1.18亿千瓦时，持续不断地为当地提供清洁电力。

“这座水电站，带来的不只是电。”受邀参与座谈的黄连寄宿制民族小学工会副主席阮文享说，有了电力，电视、电脑等随即运用到教学中，丰富了教学形态，为山乡里的孩子们打开了看世界的一扇窗。

阮氏秋姮在黄连寄宿制民族小学教书16年，对水电站建成前的情景记忆犹新。“以前进村只能步行，路况差，还没有路灯。”电站建成后，越中电力投资有限公司还从山外修建了直通电站的道路，周边村庄自此有了与外界相连的安全平整的道路，经济也不断发展。

大坝所在的黄连山山脉屹立着越南最高峰——番西邦峰，与周围连片梯田、民族风情、清凉气候等元素构成了丰富的旅游资源。阮红光说，电力已经成为新引擎，正在带动当地旅游业更好发展。

在参观小中河水电站大坝过程中，来宾们请教关于水电站运用中国技术的情况，越中电力投资有限公司董事会秘书朱云琦如数家珍地一一解答。

参访团结束参访时，已是夕阳西下。沿途的村村寨寨，在山间的夜幕中依次亮起片片灯火。越南社交媒体博主杨德心不时拿出手机拍摄。他告诉记者，此前他已到沙巴地区数次，这是第一次到访小中河水电站，真正深入了解了越中合作的丰硕成果。

回到沙巴市区，已是夜里。在当地一家餐馆内，一名穿着越南少数民族服饰的演员正用笛子吹奏中国音乐《月亮代表我的心》，这里聚集了五湖四海的游客，其中不少是中国游客。“稳定的供电让餐厅生意红红火火，我们也有了稳定的收入。”餐馆服务员阮兰英说。

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