人民网阿布贾8月31日电 （记者姜宣） 为创新文化交流形式、促进中国尼日利亚传统友谊，当地时间31日下午，由中国驻尼日利亚大使馆、尼日利亚中国文化中心、尼日利亚中国总商会共同主办的“中国尼日利亚服饰文化秀”在尼日利亚中国文化中心拉开帷幕。尼艺术文化届知名人士、在尼中资企业代表、当地学校师生等200余人出席了活动。

嘉宾与中尼服饰文化秀中方十佳模特奖合影留念。人民网记者 姜宣摄

活动共分为三章。第一章“丝路花雨”，在驼铃响起的音乐声中，观众被带入了丝绸之路的神秘旅程，演员们从陕西十三朝古都出发，一路西行，让观众感受着汉唐文化的韵味。第二章“海天与共”，旗袍秀的演员们身着各式旗袍，展现着东方美的雍容与典雅，带领着观众走进海上丝绸之路的世界。第三章“大道同行”，随着中尼两国的传统服饰在T台上交相辉映，展现了中尼文化交融的独特魅力，不仅是绚丽的服饰和优雅的身姿，更让来宾见证了共建“一带一路”结出的累累硕果。

中国驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大（右）为最佳表现奖颁奖（中）。人民网记者 姜宣摄

今年7月初，3家主办方成立了“2024中尼服饰文化秀组委会”，就服饰秀日期、服饰类别、评委设置、评分标准、奖项数量等进行认真布置。组委会邀请了专业模特教练、专业时装秀策划人进行协助指导，从而保证服饰秀呈现出最佳演出效果。

中国驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大表示，此次文化秀精彩纷呈，大家的积极参与和突出表现，将成为一道亮丽的风景永远留存在人们的脑海。

中尼服饰文化秀尼日利亚十佳模特奖。人民网记者 姜宣摄

本次服装秀举办在2024中非合作论坛北京峰会即将召开之际，充分展示了中尼灿烂的服饰文化及同舟共济、继往开来的合作精神。演员与观众们都期待着中尼服饰文化秀能够成为中尼文化交流的优质品牌，期待北京峰会为中尼合作带来更多的机遇。

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