人民网约翰内斯堡9月1日电 （记者邹松）“东方之咏”演出暨中国民族声乐经典曲目赏析与演唱声乐班结业仪式8月30日在毛里求斯中国文化中心举办。中心主任杨俊、华社联盟副会长林紫红等约160人参加活动。毛国家电视台对活动进行了全程录制。

中外嘉宾共同参与演出。毛里求斯中国文化中心供图

歌唱演出以一首耳熟能详的歌曲《上春山》开场。歌曲《清晨我们踏上小道》《风吹麦浪》《我爱你塞北的雪》仿佛将清新的晨光、金黄的麦田和漫天雪花飘舞的北国风光带到了现场；《高山青》则展现了台湾省少数民族的能歌善舞；诗歌《水调歌头》的朗朗童声沁人心脾；陈盼盼老师带来的《越来越好》和《龙船调》技惊四座，与观众互动热烈，直接把演出推向高潮。结尾曲《友谊地久天长》将人们带入深深的不舍，让学员们回忆起6周培训以来的点点滴滴和深厚友谊。晚会最后，嘉宾们在学员们的簇拥下，为陈盼盼老师披上当地塞卡舞的服饰，人们共同在欢乐的音乐声中跳起了欢快的塞卡舞。

杨俊主任表示，音乐无国界，文化润人心，在“东方之咏”的筹备工作中体现的淋漓尽致，学员们各尽其才，各施其力，共同完成这一场精彩的舞台艺术作品。此次“东方之咏”演出也是中心声乐班的毕业典礼，学员们和老师以及演出筹备人员因艺术而结缘，结下了深厚的友谊。

毛国家电视台节目制作人表示，整场演出演员和观众互动热烈，富有感染力，国家电视台将会精心剪辑，完整播出。

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