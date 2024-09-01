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“华墨相守，护卫生命，浇灌未来”系列慈善捐赠活动第二场圆满落幕

2024年09月01日10:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网墨西哥城8月31日电 （记者谢佳宁）当地时间8月29日，在墨西哥城的Escuela Secundaria No.263 “DEPORTE PARAT ODOS” 学校，全墨西哥华人华侨总会与墨西哥中资企业协会联合举办了“华墨相守，护卫生命，浇灌未来”系列慈善捐赠活动的第二场。此次活动得到海康威视、OPPO、DiDi、MG汽车、Solarever集团等近30家侨资中资企业的支持。

全墨西哥华人华侨总会会长耶天慧在致辞中强调，中墨两国间友谊深厚，许多侨资中资企业在墨西哥发展壮大，但始终不忘回馈墨西哥人民和社会。此次捐赠活动不仅为学生们提供了先进的教学物资，也进一步加深了两国人民之间的了解和信任。

捐赠企业代表、海康威视墨西哥业务经理王德利表示，企业的成长离不开社会的支持，而企业也有责任回馈社会，帮助那些需要帮助的人。海康威视将持续关注墨西哥的社会发展和教育事业，期望通过实际行动支持当地的教育和社会福利。

墨西哥联邦教育部部长代表、副部长Carlos Ramirez在活动中对本次慈善活动给予高度评价，特别感谢对墨西哥教育事业的支持。他指出，这样的慈善活动不仅为学生们提供了实质性的帮助，还增强了两国人民之间的理解与友谊。他强调，教育是社会发展的基石，而慈善捐赠对教育事业的支持尤为重要。

此次活动上，巴黎奥运会墨西哥跳水运动员Osmar Olvera和Juan Celaya也出席，分享了自己在奥运会上的经历和心路历程，并对华人教练马进的栽培表示感激。他们在讲话中鼓励学生们以积极向上的态度面对生活和学习，现场气氛热烈。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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