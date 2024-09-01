8月21日，中外青年在上海参观时合影留念。新华社发（清华大学供图）

新华社北京9月1日电 题：感知精彩中国 畅想中非未来——非洲青年“中国行”

新华社记者魏梦佳、黄硕

“这是我第一次这么深度了解中国各领域的发展，特别兴奋，收获很大！”在第二届清华国际青年对话论坛活动上，来自乌干达的媒体人詹尼弗·阿西姆韦兴奋地与同学们交流最近浙江之行的感悟。

连日来，她和来自30多个国家约百名中外青年代表，参加了由清华大学举办的清华国际青年对话活动。他们走进中国多省市，了解中国在科技创新、生态保护、文化传承等领域的成就。

在上海，他们来到中国汽车企业、绿地全球商品贸易港，感受中国在国际贸易与智能制造领域的创新动能；在浙江，蓬勃的科技园区和创新企业为他们展示新质生产力如何为发展赋能；在贵州，青年们穿上民族服饰，体验茶艺、长桌宴、苗侗刺绣等，感受中华民族文化魅力……

“中国的一切都很方便，不论是出行还是支付，一部手机就能搞定一切。”谈起中国之行，阿西姆韦滔滔不绝，“中国文化厚重、具有包容性，各国民众都能在这和谐共处，中国人都很热情，我在这真的像在家一样”。

8月29日，在第二届清华国际青年对话论坛活动上，来自乌干达的媒体人詹尼弗·阿西姆韦分享中国之旅的感悟。新华社发（毕尚宏摄）

让她印象深刻的还有中国年轻的创业者们。“我在浙江看到很多科技企业都是年轻人创立和管理，富有活力，政府也出台了很多政策支持他们。”阿西姆韦说，这些都值得非洲国家借鉴。

8月28日，尼日利亚青年阿米尔·阿希姆在慕田峪长城留影。新华社发（清华大学供图）

与中国人工智能企业人员交流，也让25岁的尼日利亚青年阿米尔·阿希姆感到兴奋。曾在中国求学、工作的他今年刚和朋友在北京创立了一家人工智能企业。

“我看到中国有很多政策支持和鼓励外国人来投资兴业。中国的创新环境和人工智能的飞速发展极大激励了我，让我相信我也可以在这里实现梦想。”他说。

举办此次活动的清华大学学生全球胜任力发展指导中心副主任张润州说，许多年轻人此前并不了解中国，参访后感觉真实的中国与想象中差别很大，对中国的脱贫成果、共同富裕理念、绿色发展实践等都有了切身感受，“我们希望能搭建一个国际青年交流合作的平台，凝聚青年共识，也让更多青年走进中国、了解中国”。

阿西姆韦说，以前在社交媒体上了解到的中国情况很多都不是真实的，“应该有更多年轻人来中国，体验中国式现代化的蓬勃发展”。

8月29日，在第二届清华国际青年对话论坛活动上，正在清华大学攻读药学博士的埃及留学生阿姆尔·瓦赫巴分享中国之旅的感悟。新华社发（毕尚宏摄）

正在清华大学攻读药学博士的埃及留学生阿姆尔·瓦赫巴说，他印象最深的是内蒙古当地防治荒漠化和绿色能源转型的实践。“当地采取很多措施让沙漠变绿洲，还尝试大规模种植传统中草药并研究如何让其成为更有效的药品，这让我很感兴趣。”

在清华大学，来自多所高校、国际组织、企业等专家学者与青年们共同就科技创新与绿色经济、可持续发展与青年领导力、文明交流与青年责任等话题展开交流。这些也让非洲的年轻人们感受颇深，对未来的中非合作充满憧憬。

“中国技术非常受欢迎，在非洲和中东地区已得到广泛应用。”瓦赫巴认为，中国在气候变化、能源转型、基础设施建设等方面的技术和经验对非洲极具借鉴作用。目前，他正致力于研究传统中医药和人工智能结合，努力将中医药推向世界。

8月25日，中外青年在浙江杭州观看机器人表演。新华社发（清华大学供图）

在阿希姆看来，非洲具有丰富的矿产资源，而中国人工智能技术全球领先，利用先进的人工智能技术提升采矿效率在未来具有巨大机遇和广阔市场。

这位颇具雄心的年轻人表示，他正和伙伴们开拓中非市场，促进合作。同时，明年将策划系列活动，带动更多非洲青年来华创业。“我相信，未来中非青年会携手同行，相互借鉴，努力探索更多合作，促进共赢发展。”

(责编：苏缨翔、刘洁妍)