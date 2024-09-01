人民网莫斯科8月31日电 （记者肖新新）8月23日至27日，第九届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛在俄罗斯萨拉托夫市举行。俄罗斯总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表伊戈尔·卡马罗夫向论坛发来贺信，副全权代表奥列格·马什科夫采夫、萨拉托夫州州长罗曼·布萨尔金，以及中国驻喀山总领事向波等出席论坛有关活动。

马什科夫采夫表示，多年来，论坛已成为增进俄中两国青年交流往来和相互了解、巩固和深化彼此友谊的独特重要平台。论坛框架下丰富多彩的各类文化活动使两国青年加深了对两国文化传统和务实合作的认知。希望两国青年再接再厉，持续密切对话和沟通，为促进俄中关系发展贡献自身力量。

布萨尔金表示，萨拉托夫州非常荣幸能够成为本届论坛的举办地。俄中两国青年强化交流，对两国关系发展具有重要意义。萨拉托夫州同中国在人文、教育、经贸等领域的合作正在不断加强，相信未来双方将取得更多合作成果。

向波表示，本届论坛期间，两国青年密集互动交流，达到了增进友谊、交流思想、促进合作的目的，为中俄“长江—伏尔加河”机制框架内的合作注入了新的青春动力。相信在两国青年努力下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系将取得更大发展，更好造福两国人民。第十届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛计划于明年在中国举办，欢迎更多俄罗斯青年朋友到中国再叙友谊。

本届论坛共有来自四川、安徽、江西、湖北、湖南和重庆等长江沿岸6省市，以及俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区14个联邦主体的300余名中俄青年代表参加。论坛期间举办了“中国日”和“俄罗斯日”主题活动、高校游学研讨会、茶道晚宴、“伟大友谊之河”涂鸦等活动。

中俄“长江—伏尔加河”青年论坛是中俄“长江—伏尔加河”地方合作机制框架下重要的人文合作项目，由中俄双方轮流主办。

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