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中非合作论坛丨专访：中刚关系将因中非合作论坛峰会迎来新起点——访中国驻刚果（金）大使赵斌

2024年09月01日09:41 | 来源：新华网
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新华社金沙萨8月31日电 专访：中刚关系将因中非合作论坛峰会迎来新起点——访中国驻刚果（金）大使赵斌

新华社记者史彧

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。中国驻刚果（金）大使赵斌近日接受新华社专访时表示，中刚关系将因此次峰会迎来新起点。

2024年中非合作论坛峰会是继中非合作论坛2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会、2018年北京峰会之后，中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国近年来举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。

赵斌说，2023年，中刚关系取得了显著进展。去年5月，刚果（金）总统齐塞克迪成功访华，中刚两国元首宣布将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，开启中刚关系新篇章。中刚政治互信更为牢固、务实合作走深走实、人文交流日益频繁。

赵斌说，中刚政治互信更为牢固，两国政府各层级往来不断加强，在国际事务中保持密切协作和相互支持。在刚果（金）东部地区问题上，中方始终坚定站在公平正义的一边，积极发声、劝和促谈。刚果（金）坚定支持一个中国原则。两国的合作也延伸至多边事务，共同维护发展中国家利益。

谈及中刚务实合作，赵斌表示，两国加强各自发展战略对接，并在“一带一路”倡议和全球发展倡议下合作推进多个高水平项目。2021年1月，刚果（金）成为非洲第45个共建“一带一路”倡议合作伙伴，为中刚合作按下“加速键”，给刚果（金）带来实实在在的好处。齐塞克迪总统为中资企业建设的金沙萨环线公路、萨卡尼亚陆港、布桑加水电站、金苏卡变电站等项目奠基或剪彩，就是生动的例子。

赵斌指出，2024年上半年，中刚双边贸易额达123.4亿美元，刚果（金）成为中国在非洲最大投资目的地国。在刚中资企业坚持互利共赢，积极反哺当地社区，打造现代化示范村，让当地民众真真切切感受到中刚、中非合作的实惠。

赵斌还提到，日益频繁且富有影响力的文化和人文交流成为中刚合作的亮点。近期，中刚共同践行全球文明倡议，“中国电影周”等各类文化活动别开生面。中国政府每年为刚各领域人才提供200多个赴华培训名额和数十个奖学金名额，在刚中资企业也将大批刚方优秀员工送往中国培训，中刚人文合作为刚青年赋能。

赵斌表示，中国政府援建的中部非洲文化艺术中心近日建成移交，在为金沙萨再添一张亮丽名片的同时，将进一步深化中刚了解互信，增进各领域文化交流。

赵斌说，2024年中非合作论坛峰会即将拉开帷幕，峰会将为中非合作开辟新路径，为中刚全面战略合作伙伴关系未来发展指明新方向，为中刚共促发展、共同进步开辟新前景。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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