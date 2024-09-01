新华社苏瓦8月31日电（记者郭鑫惠）努库阿洛法消息：为期5天的第53届太平洋岛国论坛领导人会议8月30日在汤加首都努库阿洛法闭幕，气候变化与融资是峰会首要议题，太平洋岛国领导人呼吁将海平面上升纳入联合国大会议程。

岛国领导人在会后发布的联合公报中指出，气候变化和可持续发展仍是太平洋岛国地区的优先事项，强烈呼吁将海平面上升问题作为独立议程纳入联合国大会议程和联合国其他相关进程。

与会领导人在公报中重申对太平洋韧性基金的支持和承诺，承认其是第一个由太平洋岛国主导、拥有和运营的以人为本的气候和抗灾融资机制。公报说，与会领导人同意将基金总部设在汤加，计划到2026年融资5亿美元。

联合国秘书长古特雷斯参加会议时表达了对《蓝色太平洋2050战略》的全力支持。古特雷斯表示，将尽其所能动员国际资源支持太平洋韧性基金，以应对海平面上升。他敦促各国政府加强气候行动，逐步淘汰化石燃料，增加气候适应资金，拯救海洋。

会议期间，与会领导人还讨论了地区和平与安全、经济复苏与挑战、卫生系统韧性等重要议题。

太平洋岛国论坛成立于1971年，是该地区重要的区域政治与经济组织。

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