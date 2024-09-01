新华社内罗毕8月31日电 开辟中非关系更加壮丽的前景——习近平主席鼓励非洲学者为推动中非合作和“全球南方”发展贡献力量

新华社记者

国家主席习近平日前复信非洲50国学者，鼓励他们继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供智力支持。

非洲多国学者在接受新华社记者采访时表示，习近平主席复信彰显了中方高度重视中非学术交流，信中的鼓励令他们倍感振奋，将与中国学者一道为推动非中合作和“全球南方”发展不懈努力、贡献力量。即将召开的新一届中非合作论坛峰会恰逢其时，相信构建高水平中非命运共同体将为整个非洲、中国乃至全世界带来切实而持久的利益。

中国式现代化为“全球南方”提供重要发展机遇

习近平主席在复信中指出，一个追求和平发展、矢志改革开放的中国不断发展壮大，必将进一步增强世界和平与国际正义的力量，为世界现代化进程特别是“全球南方”发展振兴注入源源不竭的动力。

加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬是此次联名致信习近平主席的63名非洲学者之一。他说：“非常荣幸收到习近平主席复信。在习近平主席的领导下，中国政府有力推动中非学术交流，帮助非洲提升了在世界舞台上的声音。许多像我一样的非洲学者有了更多平台与中国学者进行学术交流和研究，这增进了双方学者互信，为非中合作提供了更有力智力支持。”

“当今世界形势复杂多变且彼此关联，对全球合作、和平共处的需求比以往任何时候都更迫切。中国致力于推动和平共处，倡议共同为人类建设一个公平、公正的世界，为世界树立榜样。多个非洲国家都经历过国家动荡的历史，走和平发展道路是非洲人民的共同愿望。”弗林蓬说。

埃及外交部前副部长助理马吉德·雷法特·阿布马格德也是联名致信者之一。他对习近平主席复信感到惊喜，反复阅读复信内容。谈起参与给习近平主席致信的缘由，他说：“这是因为中国成功找到适合中国国情的现代化道路，取得惊人发展成就，我们都是见证者，对此有切身感受，并为之由衷赞叹。”

“我们钦佩中国取得的巨大发展成就，中国致力于高质量发展，注重提升人民福祉。我们钦佩中国的伟大开放实践，它架起中国同世界各国的合作桥梁。所以，我们在信中也表示，希望有一天，通过与中国合作，我们的国家也能取得像中国一样的成就。”阿布马格德说。

另一名联名致信者、坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说：“中国的发展方式，尤其是中国式现代化发展道路，强调和平发展、国际合作和互利共赢。这一发展方式主张避免冲突、通过外交方式解决问题，促进了全球和平正义。中国和非洲是实现各自现代化目标的理想合作伙伴。双方都致力于实现和平、包容、可持续的发展。中国帮助数亿人摆脱贫困，为非洲国家提供了宝贵经验。”

莫西指出，中国式现代化为非洲国家和其他发展中国家提供重要机遇，特别是在基础设施建设、能力建设领域，对于实现经济复苏、解决发展不平衡等全球挑战也至关重要。“共建‘一带一路’倡议就是有力实例，它帮助非洲国家建设基础设施，促进了这些国家的可持续发展。”

一同参与联名致信的喀麦隆中国文化中心创始人、浙江师范大学非洲研究院非洲影视中心执行主任罗德里格·塔灵从小就对中国文化感兴趣，后来到中国留学，以他为主角的纪录片即将在中国上映。

塔灵认为，中国探索人类文明新形态，将现代性与传统价值观相结合，呼吁不同文明以各自方式发展繁荣，为促进文化多样性的可持续发展提供范例。中国积极推动建设多极化世界，为构建更加公正的世界秩序作出贡献。

“非中合作已成为21世纪最伟大的故事之一”

习近平主席在复信中强调，中国和非洲从来都是命运共同体。面对变乱交织的世界形势，中国和非洲比以往任何时候更要加强团结合作。

阿布马格德对习近平主席复信强调中非团结合作的重要性深表认同。他说：“非中合作对双方都具有重要意义，非洲方面迫切需要借鉴中国丰富的发展经验。中国有能力、也有意愿将现代技术和先进产业在非洲本地化，为非洲国家基础设施建设和现代化建设作出贡献。毫无疑问，这一切都将增强双方应对各种全球性挑战的能力。非中双方都渴望加强团结合作。”

乌干达独立智库发展观察中心主任阿拉维·塞曼达说：“当我们审视与中国的关系时，它始终基于价值观相近、真诚、共同利益、相互尊重、互利合作。中国是一个尊重你观点的朋友，总是询问非洲的需求，帮你解决问题，而不是强加自己的意愿。我们的关系是兄弟般的，尊重彼此的独立性和实际情况。”

联名致信的非洲专家之一、埃塞俄比亚政策研究所传播与出版顾问巴勒乌·德米西·科贝德说：“面对不断变化的全球形势，非中合作经受住了时间的考验，并不断向前发展。”

“非中关系在过去十余年里充满活力，中国在非洲基础设施方面的大量投资，特别是在非洲的交通和可再生能源领域，改善了互联互通，创造了就业机会，促进了非洲经济增长。”科贝德说，“非中关系呈现出双边友好、多边友好、整体友好的特点，各领域合作广泛开展。中国连续多年成为非洲的最大贸易伙伴，双边贸易呈指数级增长，非中合作为非洲新兴国家开辟了新市场，提供了新机遇。”

习近平主席在复信中表示，新一届中非合作论坛峰会即将召开，中非双方领导人再次齐聚一堂，共商中非合作大计，将开辟中非关系更加壮丽的前景。

塞内加尔中国问题专家阿马杜·迪奥普指出，中非合作论坛的建立和发展，推动一系列造福非洲大陆的重大基础设施项目建设实施，加强了非中之间在外交、经济、商业、文化和卫生等领域的联系。“中国在非洲大陆修建了大量高质量基础设施，为非洲经济社会发展作出巨大贡献。”

塔灵说：“即将举行的中非合作论坛峰会为巩固双方合作成果、规划应对当今世界共同挑战的路径提供了宝贵机会。通过加强团结合作，非中可以继续推进共同目标，为世界创造更加和平、繁荣和公平的未来作出贡献。”

肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说，非洲和中国是两大文明，期待双方在新一届中非合作论坛峰会上共同制定政策，为应对“全球南方”国家面临的传统和非传统安全挑战提供解决方案。

穆内内表示，“非中合作已成为21世纪最伟大的故事之一，使这两个古老文明的命运密不可分”。非洲国家普遍支持共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，这些倡议都体现了全人类共享的价值观，与非盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略协同对接，将有力促进非洲可持续发展。

共同推动维护“全球南方”共同利益

习近平主席在复信中期待非洲学者在“中非达累斯萨拉姆共识”基础上，加大对“全球南方”国家发展道路、中非和南南合作的研究探索，继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供重要智力支持。

“在新一届中非合作论坛峰会召开之际，习近平主席给非洲学者复信，彰显中方对非洲学者建言献策的重视。在习近平主席的亲自推动下，中非合作论坛为推动双方关系发展作出巨大贡献。”联名致信者之一、尼日利亚《非洲中国经济》杂志主编伊肯纳·埃梅武说，“非洲学者为巩固强有力非中双边关系所作努力得到中方认可。友谊会因多沟通而更好地发展，这是一个很好的例子。”

“中国是世界上最大的发展中国家，非洲是拥有发展中国家数量最多的大陆。习近平主席复信鼓励非洲学者为非中合作作出实质性和持久性贡献，这体现中国领导人重视在学术领域推动中非建设性互动方面的作用。”肯尼亚国际关系学者卡文斯·阿德希尔说。

“来自智库、大学等机构的学者们为非中合作提供了‘思想市场’。他们提出的新颖想法推动了非中合作的可持续发展。”穆内内说，“在有关平台框架下，学者们开展政策研究、研讨，提出前瞻性政策，正在塑造全球多项议题，推动维护‘全球南方’共同利益。”

今年3月，在达累斯萨拉姆举行的中非智库论坛会议上，中非50国学者联合发表了“中非达累斯萨拉姆共识”，针对当前全球面临的重大问题和挑战提出解决思路和方案，正在引起越来越多国家的关注。

参与联名致信的卢旺达大学政治系高级讲师伊斯梅尔·布坎南表示，“中非达累斯萨拉姆共识”提出许多行动建议，学者们一致呼吁优先考虑发展问题，同时要相互尊重、相互学习，还呼吁建立包容性经济，倡导建立紧密的智库联盟网络，加强非洲和中国在教育、媒体、科技等领域的交流合作。落实好这些行动建议，必将有力推动非中实现互利共赢。

莫西参加了今年3月举行的中非智库论坛会议。他说：“‘中非达累斯萨拉姆共识’在推动南南合作方面有着重要意义，它推动建立更加公平合理的国际秩序，加强‘全球南方’国家团结，进而维护发展中国家的共同利益，确保发展中国家的声音在全球决策过程中得到倾听。非中合作不仅将促进各国发展，也将为构建人类命运共同体注入动力。”

(责编：苏缨翔、刘洁妍)