新华社布拉柴维尔/西宁8月31日电 心相近｜从布拉柴维尔寄往玉树的开学一封信

新华社记者郑扬子 张龙 李占轶

日前，在刚果共和国（刚果（布））恩古瓦比大学孔子学院内，大学生姆韦-利基比·勒鲁瓦在信纸上认真写着汉字——“大家好”“我祝你们2024-2025学年快乐”。

他把信纸叠好，装进一枚特殊的信封——中国和刚果（布）今年联合发行的两国建交60周年纪念首日封。信封上印有中法双语的“中刚友谊长存”，还绘有两国交流合作亮点的图案，其中之一正是勒鲁瓦寄信的目的地——远在中国青海玉树的中刚友谊小学。

这就是2013年3月29日，习近平主席在刚果（布）议会发表重要演讲时特别提到的小学——2010年青海玉树强烈地震后，刚果（布）政府向灾区捐建了一所小学，萨苏总统亲自将其命名为“中刚友谊小学”。习近平主席在演讲时深情地说：“真朋友最可贵。”

又到开学季，勒鲁瓦这份纸短情长的心意，又一次给中国孩子送来非洲大陆的祝福，为中非友谊故事续写新的一笔。

“一起创造中非合作的未来”

如今，恩古瓦比大学孔子学院的走廊里，贴满学生们的剪纸和书画作品。

2013年3月30日，习近平主席访问刚果（布）期间，在萨苏总统陪同下来到恩古瓦比大学，出席由中国援建的该校图书馆启用和中国馆揭牌仪式。在这里，习近平主席同青年学子互动时亲切寄语：“希望你们学好中文，作中刚、中非友好事业的接班人。”

“习近平主席勉励学生们要努力学好中文。”勒鲁瓦在孔子学院学习中文快一年了，给自己起了个中文名字“王大卫”。

勒鲁瓦告诉记者，他想把有纪念意义的首日封作为一份特别的礼物，送给中刚友谊小学的孩子们。“我祝福那里的孩子们拥有美好的明天，”他说，“我也希望能和他们成为朋友，一起创造中非合作的未来。”

“习近平主席的到访是我们学校的高光时刻，是很多人的温暖回忆。”孔子学院老师坎佐·勒沃告诉记者，恩古瓦比大学被列入领导人访问的行程，体现出习近平主席和萨苏总统对人才培养和教育合作的重视。

勒沃说，中国馆的藏书日渐丰富，除了辞典等工具书和中文教学用书，还购入了四卷法文版《习近平谈治国理政》。“青年是国家的未来，这些关于中国国家发展和治理的内容，会给他们带来很多有益的启发。”勒沃说。

中国馆的建设发展犹如一扇窗口，反映出近年来中刚人文和教育交流的密切程度，让身为教师的勒沃深受鼓舞。“人才对一个国家的发展至关重要，”勒沃说，“希望我们的大学能为中非交流合作发挥更大作用，培养出更多会说中文、了解中国的青年，并通过与中国的教育合作，为我们国家和整个非洲的发展培养更多人才。”

我的家乡“和非洲大陆一样美丽”

“世界屋脊上绽放中非友谊的花朵，中非友好的种子种在了我们心底。”7月下旬，在湖南长沙举行的第七届中非民间论坛开幕式上，藏族男孩尕玛罗多旦增向与会的中非嘉宾讲述了中刚友谊小学的故事。

沿着通天河一路蜿蜒，转过几道山口，中刚友谊小学坐落在平均海拔近4000米的称多县。

在2010年4月玉树地震中，称多县的文乐小学受损严重。当年，在上海出席世博会的萨苏总统向中方表示，希望在玉树灾区捐建一所小学。2012年7月，校舍竣工，文乐小学挂上“中刚友谊小学”的牌匾。群山环抱中，新校园拥有现代化的教学楼、综合实验楼、食堂、标准篮球场和塑胶跑道运动场。

2012年，时任刚果（布）外长伊奎贝赴玉树出席了学校竣工仪式。“我们给他献上金色的哈达，代表我们对非洲朋友的感谢。”语文教师桑丁才仁向记者回忆，“那天下了小雨，风雨之后见彩虹，友谊让我们感到温暖。”

桑丁才仁介绍，每年9月，学校会举办主题班会等“感恩教育月”活动，向学生们回顾这段友谊佳话。11岁的江文干措告诉记者：“我们老师在课上讲过，刚果（布）并不富裕。我以后想当老师，如果有机会，想去非洲帮助那里的孩子们。”

中刚友谊小学的学生曾在给萨苏总统的感谢信中写道：“鸟儿因为有了天空的广阔而更加自由，骏马因为有了草原的宽广而更加健壮，鲜花因为有了阳光雨露而更加艳丽，我们的生活因为有了刚果政府和人民的帮助而更加美好。”

“欢迎你们来中国，来我的家乡青海玉树，这里的天很高，草原宽广，和非洲大陆一样美丽。”就要成为六年级学生的尕玛罗多旦增向非洲孩子发出邀约，“希望我们都能在这么好的学校和教室里学习，长大后把我们的家乡建设得越来越好。”

“中国是真心实意帮助我们”

中刚建交60周年纪念首日封上印着的另一个图案，是中刚共建“一带一路”的标志性项目——刚果（布）国家一号公路。

这条由中企承建的公路全长536公里，是连接首都布拉柴维尔与经济中心黑角的唯一交通要道。2016年3月竣工后，公路运送刚果（布）90%以上的进出口货物，连接沿线多个重要城镇，覆盖全国65%以上人口，有力拉动了区域经济发展，是在当地家喻户晓的“发展之路”。

“中国是真心实意帮助我们发展经济。”萨苏总统说，中国建设者圆了当地几代人的梦想。在公路经过的刚果（布）第三大城市多利吉，当地人民立起一座“劈山者”雕像，向中国建设者表达尊敬和感谢。

“国家一号公路已成为非洲国家开展同类项目的标杆，不少国家的人来向我们取经。”刚果（布）公路运营股份有限公司董事长奥斯卡·奥托卡告诉记者，这条公路不仅为当地经济发展作出积极贡献，还有效连接喀麦隆、中非共和国，对非洲次区域发展有着重要意义。

今年2月，习近平主席与萨苏总统互致贺电，庆祝两国建交60周年。习近平主席指出，近年来，两国交往频繁，政治互信持续深化，务实合作稳步前进，为两国人民带来实实在在的福祉，是中非友好合作精神的生动写照。

从刚果（布）国家一号公路到布拉柴维尔沿河大道斜拉桥，再到中刚非洲银行，近年来，一批中刚务实合作项目陆续落地，为当地经济社会发展和现代化进程注入新动力，续写着中非友谊新篇章。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)