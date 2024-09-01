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乌空军称俄对乌多州发动空袭　俄军称一天内击退乌突击队六次进攻

2024年09月01日09:12 | 来源：新华网
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新华社基辅／莫斯科8月31日电（记者李东旭 包诺敏）乌克兰空军8月31日在社交媒体发文称，俄军当天凌晨再次对乌克兰多个州发动空袭。俄国防部当天发布通报说，过去24小时，俄军在库尔斯克地区击退乌军突击队发动的六次进攻。

根据乌克兰空军在社交媒体发布的消息，8月31日凌晨，俄军从沃罗涅日州发射一枚“伊斯坎德尔-M”导弹，从顿涅茨克地区发射4枚S-300防空导弹，从库尔斯克州发射52架攻击型无人机，包括基辅州、波尔塔瓦州、切尔尼戈夫州、苏梅州在内的乌克兰8个州进行了防空作业。

乌空军称，在空军、防空导弹部队、电子战部队等协作下，乌方共拦截24架俄方无人机。乌空军未公布拦截导弹情况，乌方也没有公布此次袭击造成的受损情况。

乌克兰首都基辅当天凌晨多次拉响防空警报。基辅市军事管理局当天在社交媒体发文称，基辅是本次袭击的主要目标之一。

俄罗斯国防部8月31日发布通报称，过去24小时，俄军在库尔斯克地区击退乌克兰突击队发动的六次进攻。过去一天，乌军损失多达400名军事人员和18辆装备，包括1辆坦克、3辆装甲运兵车和14辆装甲战车。据俄国防部消息，俄乌双方在库尔斯克方向的战斗中，乌方已总共损失8200多名军事人员和76辆坦克。

据塔斯社8月31日报道，俄外长拉夫罗夫接受俄媒体采访时谈到，乌克兰总统泽连斯基日前称，希望夺取俄土地用于后续同俄方谈判。拉夫罗夫对此表示，俄方不会与任何人讨论领土交换问题。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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