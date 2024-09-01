新华社巴库8月31日电（记者钟忠）埃里温消息：亚美尼亚总理帕什尼扬8月31日表示，亚美尼亚已于30日向阿塞拜疆就缔结和平条约提出一项新建议，提议根据已商定的条款签署和平条约，并继续讨论未决问题。

据亚美尼亚通讯社报道，帕什尼扬当天在亚美尼亚首都埃里温举行的记者招待会上说，最新的和平条约草案中共有17项条款，其中包括序言在内的13项条款内容已完全商定，还有3项条款已商定大部分措辞。鉴于不可能一次性解决所有问题，亚美尼亚建议签署和批准已经达成的协议，并继续讨论未决问题。

帕什尼扬表示，不排除亚阿两国在签署和平条约后建立外交关系的可能。他还提议与阿塞拜疆总统阿利耶夫举行会晤，地点可选在两国边境附近。

苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区归属问题爆发战争。虽然两国1994年达成全面停火协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

2023年5月25日，帕什尼扬在俄罗斯首都莫斯科表示，亚阿已就相互承认领土完整达成一致。阿利耶夫同日表示，阿方对亚美尼亚没有领土要求，考虑到亚美尼亚正式承认纳卡地区是阿塞拜疆的一部分，阿亚之间有可能达成和平协议。同年12月7日，亚阿发表联合声明，重申有意在尊重主权和领土完整原则基础上实现关系正常化并达成和平条约。

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