赵卫平

非洲西南，世界上最古老的沙漠之一——纳米布沙漠与大西洋相连，海浪拍打着绵延不绝的沙丘，在自然光影的变幻下，一幅沙海交响的壮美画卷呈现眼前。这是纳米比亚的独特景象。

中纳两国虽然远隔万里，但历史渊源非常深厚。上世纪六七十年代，中国在纳米比亚争取民族独立的斗争中给予了巨大支持。1990年3月22日，纳米比亚独立后的第二天即与中国建交。中纳建交以来，无论国际风云如何变幻，双方始终风雨同舟、携手前行。近年来，在两国元首战略引领下，中纳关系和各领域合作迈上新台阶。2018年，两国建立全面战略合作伙伴关系并签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。两国丰硕的合作成果是发展中国家携手进步的真实写照，也是推动构建高水平中非命运共同体的生动实践。

中国是纳米比亚主要的投资来源国和贸易伙伴，对纳米比亚投资占该国吸收外资总额的近30%，2023年双边贸易额突破13亿美元。中企在当地实施一系列项目，有力支持纳米比亚经济社会发展。中国企业投资建设的湖山铀矿是中国在非洲最大单体投资项目，与中企收购的罗辛铀矿一道，为纳米比亚创造了近6000个优质就业岗位，持续为纳米比亚社会经济发展作出积极贡献。坐落于纳米比亚斯瓦科普蒙德市的中国航天测控站规模大、功能全，既为迎接中国神舟系列飞船返回大气层指路引航，也点燃了纳米比亚人民的“航天梦”。中国援纳医疗队每年为近万名当地民众提供诊疗服务，越来越多的纳米比亚年轻人到孔子学院学习中文，许多纳米比亚优秀学子赴华留学、参加培训等，中纳民间友谊持续深化。

纳米比亚政局稳定，法制健全，基础设施良好，发展潜力巨大。无论是在偏远的乡村部落，还是在热闹的城镇街巷，在与当地政府官员或民众交谈时，我总能感受到纳米比亚各界对中国的友好感情，对深化双方合作的浓厚兴趣和殷切期待。当前，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，纳米比亚工业化进程加速启动。中纳双方要把握好高质量共建“一带一路”和中非合作蓬勃发展的历史性机遇，深化高质量共建“一带一路”与纳米比亚国家发展2030年愿景规划和“团结繁荣计划”的战略对接，坚持以元首外交为引领，进一步密切政治互信，深挖合作潜力、拓宽合作领域、提升合作水平，推动中纳全面战略合作伙伴关系不断向前发展。

即将举行的2024年中非合作论坛峰会为中纳关系发展带来重要机遇。中纳两国将以此为契机，进一步激发合作新动能，深化人民友谊，谱写两国关系的新篇章，为共筑高水平中非命运共同体贡献力量。

（作者为中国驻纳米比亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月01日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)