本报记者 王骁波 姜 波

近日，首届中国—拉美和加勒比发展论坛在北京举行。本届论坛由中国社会科学院拉丁美洲研究所和拉丁美洲经济体系共同举办，旨在创建中拉之间新的交流平台，加强智库和学术交流，共同探索中拉现代化发展的未来前景。来自中国和巴西、墨西哥、洪都拉斯等拉美国家的专家学者以及多个国际和地区组织代表与会，就中拉贸易、发展合作、能源投资、基建投资等议题进行研讨交流，为中拉共同开创美好未来贡献智慧。

中国社会科学院院长高翔表示，今年是习近平主席首次提出构建中拉命运共同体10周年。10年来，中拉命运共同体建设成果丰硕，中拉关系已进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。中国社会科学院愿加强同拉美学界的交流合作，共同分享中国式现代化建设的经验，共同探索人类社会现代化发展的未来前景。

拉美经济体系常任秘书克莱姆斯·恩达拉表示，拉中关系密切，拉中务实合作促进了经济社会发展，创造了就业岗位，增进了民生福祉。“双方在减贫、能源、教育、公共卫生等领域具有广泛合作空间。拉美国家期待同中国增进交流、深化合作，实现共同发展，造福双方人民，推动双方合作不断向前发展。”

中国社会科学院秘书长赵志敏认为，中拉合作发展更具全面性、深入性、平衡性、可持续性，双方正朝着构建中拉命运共同体方向阔步前进。“中拉智库应紧紧围绕核心议题，坚持问题导向、聚焦务实合作，不断拓展合作领域和空间，创新合作机制和模式，产出更多具有原创性、战略性、前瞻性的高质量研究成果，助力中拉整体合作迈向更高水平。”

“10年来，中拉在贸易、投资、基建、科技创新、农业、青年、智库、环境、地方合作、减贫与发展等领域广泛搭建对话平台，取得了丰硕成果。当前世界进入动荡变革期，机遇与挑战并存，中拉合作应在已有成果基础上进一步提质升级、扩展领域，不断释放新活力、注入新动力。”国务院发展研究中心副主任隆国强表示。

中国政府拉美事务特别代表邱小琪表示，中国同拉美和加勒比国家锚定实现现代化目标，携手推动包容和可持续发展。中拉学者要积极围绕助力中拉产业链和供应链合作、推进自贸区建设等议题开展深入研究，积极建言献策，为中拉务实合作营造良好氛围。

“当前，世界经济复苏仍面临挑战，拉美国家应和中国加强沟通与合作，共同应对这些挑战。”拉美经济体系顾问奥斯瓦尔多·罗萨莱斯说，中国是全球重要的科技创新中心之一，拉美国家希望加强与中国的合作，促进互利共赢、共同发展。

拉丁美洲一体化协会秘书长塞尔吉奥·阿布鲁认为，拉中合作潜力巨大。“拉中不断深化各领域双多边合作机制进一步助力拉美地区发展。本届论坛为探讨双边合作提供了一个新的对话交流平台，对推动拉中关系发展很有意义。”

拉美能源组织能源一体化、可及性与安全司司长格洛丽亚·阿尔瓦伦加表示，该组织的目标就是要通过合作引导本地区向清洁能源转型，同时促进社会发展水平的提高。“拉美国家与中国的合作富有活力。未来，我们希望进一步深化合作，利用好拉中交流合作机制与平台，为实现可持续发展等共同目标贡献力量。”

《 人民日报 》（ 2024年09月01日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)