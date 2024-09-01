中国在持续推进自身能源转型的同时，积极做全球能源转型的推动者、贡献者，全方位加强能源国际合作，深度参与全球能源治理变革，为共创可持续的能源未来贡献中国力量

“中国已成为全球可再生能源转型的领导者”“中国正迅速将其庞大的经济朝着更环保的方向转型”……《中国的能源转型》白皮书日前发布，国际舆论称赞中国能源转型取得的历史性成就。

维护能源安全、应对气候变化，是人类面临的共同挑战，加快能源绿色低碳发展是全球共同机遇。中国顺应全球能源发展大势，着眼于促进人与自然和谐共生、开创人类文明新形态，走出了一条符合中国国情、适应时代要求的能源转型之路。中国在持续推进自身能源转型的同时，积极做全球能源转型的推动者、贡献者，全方位加强能源国际合作，深度参与全球能源治理变革，为共创可持续的能源未来贡献中国力量。

中国致力于共同深化能源转型务实合作。中国坚持开放合作、互利共赢，反对泛化国家安全，积极推动落实全球发展倡议。中国发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》等政策文件，与共建“一带一路”国家积极拓展绿色能源领域合作，为全球提供绿色动力。中国致力于推动完善能源领域双多边合作机制，加强能源转型政策和经验交流，打造高水平能源合作平台。中国倡导建立“一带一路”能源合作伙伴关系，推动中国—东盟、中国—阿盟、中国—非盟、中国—中东欧、中国—中亚和亚太经济合作组织可持续能源中心等六大区域能源合作平台落地见效，成立上海合作组织能源部长会议机制，为全球能源治理变革贡献中国方案。联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆认为，中国是全球绿色转型不可或缺的力量，是可再生能源发展的积极推动者。

中国致力于共同维护全球能源产业链供应链稳定畅通。近年来，国际形势趋于复杂，单边主义、贸易保护主义抬头，各种形式的绿色壁垒增多，维护全球能源产业链供应链稳定和开放条件下的能源安全困难增大。中国着眼于地球和人类的未来，以负责任的态度保障全球能源安全、促进绿色发展、维护市场秩序，以自身能源供给保障能力的全面提升，丰富了全球供给、缓解了全球通胀压力，彰显大国责任与担当。中国始终坚持真正的多边主义，反对各种形式的“脱钩断链”“小院高墙”，与各国加强对话沟通，共同促进贸易和投资自由化便利化，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球能源产业链供应链体系。

中国致力于共同提升全球能源可及性。中国向全球提供优质的清洁能源产品和服务，持续加大科技创新力度，不断推动新能源技术快速迭代，有力促进全球风电、光伏成本大幅下降，为可再生能源在越来越多国家广泛经济利用创造了条件。中企承建的巴基斯坦卡洛特水电站，可满足当地500多万人的绿色用电需求；在阿根廷建设的高查瑞光伏电站，为当地25万个家庭提供清洁能源……“中国向其他国家提供相关服务和支持，显著提升了清洁能源技术的可及性，降低了全球使用绿色技术的成本。”国际能源署署长法提赫·比罗尔说。

中国致力于共同应对全球气候变化挑战。中国坚定实施积极应对气候变化国家战略，用实际行动为全球应对气候变化作出贡献。中国持续扩大开放合作，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，水电、新能源等一大批标志性项目接连建成投产，2023年出口风电光伏产品助力其他国家减排二氧化碳约8.1亿吨。中国将继续携手各国坚持公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，落实《巴黎协定》目标任务，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

绿色革命关乎每个人的福祉，关乎子孙后代。中国尊重自然、顺应自然、保护自然，始终秉持构建人类命运共同体理念，加快能源绿色低碳发展，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系。各国应携起手来，加快全球能源转型步伐，共同迈向更加绿色、包容、可持续的未来。

《 人民日报 》（ 2024年09月01日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)