本报记者 黄炜鑫 周 輖 李欣怡

8月27日，国家主席习近平复信非洲50国学者，鼓励他们继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供智力支持。向习近平主席联名致信的多名非洲学者对本报记者表示，习近平主席的复信体现了对非中关系发展和非中智库交流合作的高度重视，他们将在“非中达累斯萨拉姆共识”基础上，加大对“全球南方”国家发展道路、非中和南南合作的研究探索。

“激励我们为非中关系发展提供更多智力支持”

“作为此次联名致信习近平主席的牵头人，收到复信让我备受鼓舞。习近平主席的复信为加强非中学术合作指明了方向，激励我们为非中关系发展提供更多智力支持。”南非前资深外交官、浙江师范大学非洲研究院名誉教授格罗布勒表示，智库、高校以及媒体间的交流为非中扩大对话、深化合作作出了积极贡献。

“得知习近平主席给我们复信，我十分激动。”毛里塔尼亚留华毕业生协会主席亚尔巴·赫拉西表示，“习近平主席的复信为非中进一步加强交流合作提供指引，是对非洲学者推动非中友好合作的肯定与激励。”

习近平主席在复信中指出，不久前，中国共产党二十届三中全会胜利召开，吹响了以进一步深化改革、开辟中国式现代化广阔前景的时代号角。一个追求和平发展、矢志改革开放的中国不断发展壮大，必将进一步增强世界和平与国际正义的力量，为世界现代化进程特别是“全球南方”发展振兴注入源源不竭的动力。

埃及外交部前副部长助理马吉德·雷法特·阿布马格德表示，中国共产党二十届三中全会对中国未来发展具有里程碑意义，释放了中国将继续坚持以人民为中心，不断扩大高水平对外开放、推动中国经济高质量发展、加快建设科技强国的积极信号。“我们热切期盼并相信中国能够实现发展目标。”

“中国共产党的领导是中国取得伟大发展成就的关键。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱表示，中国式现代化不仅惠及中国人民，也给世界提供了更多共同发展的机遇。“中国的发展成就启示我们，没有放之四海而皆准的发展道路，每个国家都应该基于自身国情探索适合本国的现代化发展道路。期待非洲国家同中国继续加强治国理政交流，借鉴相关成功经验。”

“推动非中命运共同体建设向更高水平迈进”

习近平主席在复信中强调，中国和非洲从来都是命运共同体。面对变乱交织的世界形势，中国和非洲比以往任何时候更要加强团结合作。新一届中非合作论坛峰会即将召开，中非双方领导人再次齐聚一堂，共商中非合作大计，将开辟中非关系更加壮丽的前景。

“非洲国家在与中国合作时感受到平等和尊重，非中是彼此真正的伙伴和朋友。”坦桑尼亚尼雷尔基金会董事会主席约瑟夫·瓦里奥巴·布提库表示，非中传统友谊深厚。上世纪70年代，中国援建坦赞铁路，有力促进坦桑尼亚和赞比亚经济发展，成为非中友好佳话。布提库曾多次访问中国，看到了中国的快速发展，也看到了日益频繁的非中交往为双方民众带来福祉。“期待双方继续加强智库、青年交流，增进彼此理解，为构建高水平非中命运共同体贡献力量。”

“在马拉维，议会大厦、宾古国家体育场等标志性建筑都是由中国援建的。”马拉维国会议员伊法连·阿贝尔·卡耶姆贝表示，非中团结合作成为“全球南方”合作的典范，期待继续通过高质量共建“一带一路”，推动非洲国家基础设施建设、工业、农业、数字经济等领域的发展，为非洲人民带来更多实惠。

“铁路、道路、港口、机场……得益于非中合作，肯尼亚等非洲国家的基础设施得到了明显改善。”肯尼亚非洲政策研究所专家贾斯图斯·图西蒂·旺吉鲁表示，新一届非中合作论坛峰会即将举行，期待双方继续增进互信了解，凝聚发展共识。他尤其关注非中在青年培养方面的合作。他说：“青年承载着非中关系的未来。重视对青年的培养、促进青年交流，将有助于双方开拓更加广阔的合作前景。”

格罗布勒表示，非中合作论坛成立24年来，非中关系日益密切，合作成果更加丰硕。非中双方在论坛框架下增进了解、扩大共识、加强友谊、促进合作。“新一届非中合作论坛峰会将进一步巩固传统友谊，深化团结合作，推动非中命运共同体建设向更高水平迈进。”

“非中合作已成为南南合作和国际对非合作的引领者”

在今年3月举行的中非智库论坛上，双方学者形成了“中非达累斯萨拉姆共识”，强调发展道路的选择应立足本国国情和本土文化特色，共同推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，破除制约发展中国家现代化的结构性矛盾。

“当今世界面临多重挑战，人类社会需要凝聚起更广泛的共识。”加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬认为，“非中达累斯萨拉姆共识”强调坚持发展优先，并提出探索独立自主、互尊互鉴、以民为本的发展道路，为非中加强知识合作和联合研究提供了机遇。“我们将以习近平主席复信鼓励为新起点，致力于从非洲的角度开展更广泛的非中合作共赢研究，讲述和传播更多友好合作案例。”

“‘非中达累斯萨拉姆共识’凝聚了非洲智慧和中国智慧，在复杂多变的国际形势下发出了推动开放合作的强音。”来自马里的浙江师范大学非洲博物馆馆长、非洲研究院非洲法语国家研究中心执行主任约罗·迪亚洛表示，“未来我将继续致力于深入研究中国，撰写关于中国发展、中国治理以及非中合作的文章和书籍，向更多人分享我所了解的中国发展和非中合作经验。”

赫拉西表示，中国始终坚持和平发展，不断推进中国式现代化，为非洲现代化建设提供有益借鉴。“非中合作已成为南南合作和国际对非合作的引领者，为推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展作出了积极贡献。”

“‘非中达累斯萨拉姆共识’为促进包括非中合作在内的‘全球南方’合作架起了桥梁，有助于推动构建人类命运共同体。”奥努纳伊朱表示，中国在工业化、农业现代化、人才培养、减贫、和平与安全等领域为非洲国家提供支持与助力，有力增进了当地民众福祉。“以新一届非中合作论坛峰会为契机，非中合作一定会取得更多成果，非中关系必将越来越紧密，为构建高水平非中命运共同体、共建‘全球南方’现代化书写新篇章。”

（本报记者韩晓明参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月01日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)