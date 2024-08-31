人民日报客户端 张明瑟 李佩蔺

意大利逆流外交网站总编辑亚历山大·比安奇学习青城太极。（李佩蔺 摄）

吸气，呼气，扎紧马步，舒展手臂……走进都江堰景区，意大利逆流外交网站总编辑亚历山大·比安奇看到青城太极表演，一下子来了兴致，步入队伍中间，聚精会神地跟着练起招式。

8月30日下午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团来到都江堰景区。巧夺天工的水利工程、丰富的自然资源、厚重的人文底蕴，吸引着考察团成员的目光。

听见悠扬的古琴声，希腊—中国经济文化研究所主任海尔走上前去，饶有兴致地拨动琴弦，古琴表演者在一旁耐心地向她示介绍拨弦技巧。

在这里，人文与自然之美共同奏响中华文明的乐音。

滔滔岷江，经流不息。跨过索桥，踏上鱼嘴，考察团成员驻足聆听。这一刻，江水仿佛在诉说中国人的智慧与勤劳。

希腊—中国经济文化研究所主任海尔（右）学习弹奏古琴。（李佩蔺 摄）

“在那么久之前，在没有任何现代技术的情况下，建造这样一座水利设施，这非常有趣，真是令人惊奇。”俄罗斯塔斯社执行编辑叶夫根尼·扎多罗日内惊讶于都江堰的修建，也感佩着千百年来，一代代中国人对其的修缮与保护：“保护如此庞大的文化遗产，是一项很大、很重要、也很难的工程。所有的修复背后、所有我们看到的景观，都需要大量的努力。”

媒体考察团成员在都江堰清溪园合影留念。（陈斌 摄）

2000年11月，青城山—都江堰水利灌溉系统入选列入世界文化遗产名录。由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶引水口三大主体工程组成的都江堰，成为向世界展示中国古代工程智慧的代表。

“修建于2000多年前的都江堰，是一座充满活力的世界文化遗产，至今仍发挥着引水灌溉、泄洪排沙的重要作用，造福成都平原的万千百姓。”都江堰市文物保护和历史文化研究中心副研究员徐军表示。

听到导游将技术造福生活的故事娓娓道来，塔吉克斯坦“阿维斯塔”通讯社社长扎穆谢德·乌里曼索夫感叹：“都江堰为人们的生活带来实实在在的便利，它在今天依然发挥作用，说明中国人非常努力地在保护自己的文化遗产，这无疑是非常有意义的事情。”

文明交流需要可见可感的载体，都江堰蕴含的智慧，引起摩尔多瓦《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利?卡丘克对中华文明的进一步思考：“中国人善于思考人与自然的关系，重视顺应自然、保护自然。回到摩尔多瓦，我将向自己国家的读者们，介绍中国这个古老的水利工程。这是人与自然和谐共生的智慧！”

俄罗斯塔斯社执行编辑叶夫根尼·扎多罗日内在都江堰鱼嘴拍照留念。（李佩蔺 摄）

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