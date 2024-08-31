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成都市新都区——

唱响历史文化IP，焕新城市文脉活力

2024年08月31日11:39 | 来源：人民网-国际频道
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紫藤缠绕，荷叶连绵，位于四川成都新都区的桂湖公园一片绿意盎然。桂湖公园始建于隋唐时期，是一座自然环境幽雅、人文底蕴深厚的古典园林。8月30日，2024年“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体采访团来到这里参观。

桂湖占地70余亩，园内古树掩映，郁郁葱葱，湖畔景致交相呼应，水陆风光自然契合。园林里还保存有一段长约800米的明代城墙，城墙上斑驳的印记见证了新都的悠久历史。“这座公园闲适雅静、独具特色，漫步其中，我不由得被其中的诗情和文化氛围所感染。”巴西Plurale杂志总编辑索尼娅·阿拉里皮说。

桂湖公园内最著名的古建筑之一是杨升庵祠堂。杨慎，号升庵，是从新都走出的明代四川唯一状元，他刚正立朝、严谨治学，被称为明代三大才子之首，“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”便出自他的笔下。公园工作人员向考察团介绍，桂湖原是杨升庵的书苑，在这里，他沿湖植归，摘种荷花，培植风景。作为“四川首批十大历史名人”之一，杨升庵“为国为民，一片丹心”的家国情怀和“好学穷理，精思深索”的治学精神已成为新都人文精神的象征。

新都是“古蜀三都”之一，有超过2800年的建城史，底蕴厚重，文脉悠长，享有“天府明珠、香城宝地”的赞誉。历经几千年的历史沉淀，多元文化在新都生根发芽。

文物是历史的见证。栩栩如生的东汉说唱陶俑，独具地方特色的汉代石棺和画像砖，战国时代的虎纹柳叶形巴蜀铜剑……调研团来到新都博物馆参观，纷纷赞叹眼前文物的精美。新都博物馆展览面积现有藏品数量1601件（套），包含陶器、瓷器、金银器、青铜器、画像砖、书画等多种类别，其中国家一级文物37件。博物馆多方面展示新都古蜀文化，开馆至今，已累计接待参观人数近20万人次。

近年来，新都区坚持高度重视历史文化名城建设工作，推动文化资源得到系统梳理保护，借助杨升庵文化等资源，以文化涵养城市气度，加快建设文化强区，让新都的历史文化IP越叫越响。

据了解，新都区现有博物馆（纪念馆）7座，馆藏文物成千上万，并有国家重点文物保护单位杨升庵祠及桂湖、宝光寺、龙藏寺，省级文物保护单位新繁东湖等历史遗迹。同时，新都还汇聚了明代大学者杨慎、《南行记》作者艾芜、著名神话研究学者袁珂等历史文化名人。依托丰厚历史文化资源，新都区积极拓展文物活化路径，应用数字化技术创新表达场景，汲古润今，推动区域文旅高质量发展。有数据显示，2023年，新都区共接待游客1866.08万人次，同比增长16.86%，实现旅游收入101.4亿元，同比增长59.89%。

以文化人，以文兴城。新都区注重挖掘文化跨越时空、超越国界的时代价值，让传统和现代融合发展，通过延续历史文脉和彰显文化底蕴来守护好这座城市的底盘。唱响历史文化IP，新都区正在焕发新的活力。

统筹：徐 波

文字：丁美栋

摄影：蒋雨师

视频制作：王靖舒 银家琦 岳雄雄 张 溢 薛昊瑞 王嘉骐

(责编：崔越、杨牧)

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