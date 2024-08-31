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《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察：这是文明之间的交流丨畅谈“一带一路”

2024年08月31日11:33 |
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四川发布客户端消息 8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛在成都天府国际会议中心举行。活动过程中，俄罗斯《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察在接受记者采访时表示，共建“一带一路”不仅在经济上推动合作共赢，更是文明之间的相互交流。

外国记者如何看四川？谈及第一印象，帕维尔·涅戈伊察说，“这里很棒！这里的人们努力、勤奋”。旅游是“一带一路”交流合作的重要领域之一，帕维尔·涅戈伊察认为成都和俄罗斯之间的合作可以先从旅游业出发，“俄罗斯也有很多人来到成都旅游，成都和俄罗斯之间可以增进双向旅游交流与合作”。此外，帕维尔·涅戈伊察表示很看好成都周边城市的特色产业，他说“这些城市的企业很有代表性”，相信四川和俄罗斯会随着“一带一路”倡议的不断深入，在新兴产业领域深化合作。

对“一带一路”未来十年有何期待？“共建‘一带一路’不仅是在经济上推动了合作共赢，这更是一个文化、文明之间的相互交流”帕维尔·涅戈伊察激动地表示，到目前为止，“一带一路”已经落实了非常多的项目，未来远不止于此，他认为会“继续蓬勃发展下去”。

作为资深媒体人，帕维尔·涅戈伊察坚定地认为“当全俄罗斯、全中国，甚至全世界的媒体能汇聚在一起讨论问题，聚焦目前取得的成就，以及有待改善之处”，就是媒体在共建“一带一路”过程中所彰显出来的作用与意义。

四川发布客户端记者 刘茜 许明智（实习）

来源：四川发布

(责编：崔越、刘洁妍)

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