人民网里约热内卢8月30日电 （记者陈一鸣）当地时间8月27日至30日，为期4天的第三届中国—巴西电影展在巴西里约热内卢劳拉—阿尔维姆文化之家成功举办，来自中国和巴西的14部参展影片受到巴西电影爱好者和社会各界人士好评，分别荣获本次电影展组委会颁发的“蓝鹦鹉”奖。

为期4天的第三届中国－巴西电影展期间，来自中巴两国的14部参展影片受到巴西电影爱好者和社会各界人士好评，并分别荣获本次电影展组委会颁发的“蓝鹦鹉”奖。7部最近两年制作中国影片参展，其中由《环球时报》文娱新媒体平台“环球时报—娱评”推荐参展的影片《长安三万里》曾获得第36届中国电影金鸡奖最佳美术片奖。图为当地时间8月26日晚举行的电影展开幕式暨“蓝鹦鹉”奖颁奖典礼现场。人民网记者 陈一鸣摄

第三届中国－巴西电影展参展影片、由《环球时报》文娱新媒体平台“环球时报—娱评”推荐参展的影片《长安三万里》，曾获得第36届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，图为电影展举办地巴西里约热内卢劳拉—阿尔维姆文化之家迎宾厅里的《长安三万里》海报。人民网记者 陈一鸣摄

参加本次影展的中国影片包括《长安三万里》《学爸》《向日葵中队》《无负今日》《曼岛日夜》《彷徨之刃》和《东北悲哥2》等7部最近两年制作的电影，其中由《环球时报》文娱新媒体平台“环球时报—娱评”推荐参展的影片《长安三万里》曾获得第36届中国电影金鸡奖最佳美术片奖。

当地时间8月26日晚，中国驻里约总领馆副总领事王尉育在第三届中国－巴西电影展开幕式上致辞。人民网记者 陈一鸣摄

中国驻里约总领馆副总领事王尉育在26日晚举办的电影展开幕式暨“蓝鹦鹉”奖颁奖典礼上致辞说，中巴两国虽然地处东西半球两端，但山海相隔不能阻断民心相亲。近年来，在双方共同努力下，两国友好关系和各领域务实合作不断走深走实，正处在历史最好时期。中国和巴西的电影产业发展日新月异，优秀作品层出不穷。多部中巴优秀电影参加本次电影展，为中国与巴西两国人民进一步增进相互了解、拉进彼此距离提供了宝贵的平台。

巴西里约热内卢文化和创意经济厅副厅长克劳迪娅·维亚纳在致辞中表示，巴西社会各界致力于进一步促进巴中两国文化交流合作，让双方民众在文化交流中更加了解彼此。

第三届中国－巴西电影展主办方巴西康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广在接受媒体采访时表示，希望通过中巴电影展这个平台促进两国文化交流，把更多的中国影视作品引进巴西。人民网记者 陈一鸣摄

本次电影展主办方巴西康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广在接受媒体采访时表示，中巴电影展在2019年首次举办，今年已是第三届。“我来到巴西30多年，在巴西大屏幕上很少看到来自中国的电影作品，而巴西观众对能观赏到中国电影充满向往，这就是我们连续举办中巴电影展的原因。”陈翔广说，希望通过中巴电影展这个平台促进两国文化交流，把更多的中国影视作品引入巴西。

巴西外贸商会联合会文化和视听总监帕特里夏·阿吉亚尔对人民网记者表示，巴西和中国已成为对外贸易领域的重要合作伙伴，期待双方在文化领域也能展开更多交流与合作，今后不断有最新的中国优秀影片进入巴西，“相信越来越多的中国电影与巴西观众见面，有助于促进巴西电影市场更加繁荣发展，同时也盼望更多巴西影视作品有机会得到中国观众青睐”。

巴西导演、电影制作人若昂·阿莫林对人民网记者表示，对于巴西和中国影视文化交流来说，中巴电影展提供了一个难得的机会，希望两国继续拓展文化交流，为双方民众的进一步相互了解架起更多桥梁。

为期4天的第三届中国－巴西电影展期间，来自中巴两国的14部参展影片受到巴西电影爱好者和社会各界人士好评，图为当地观众在影展举办地巴西里约热内卢劳拉—阿尔维姆文化之家的迎宾厅欣赏参展电影海报。人民网记者 陈一鸣摄

此次电影展的巴西参展影片有《我们的梦》《十秒钟取胜》《爱无处不在》《劳尔：从始至终》《皮辛吉尼亚：一位温柔的人》《马卡莱》《贝泽拉·德·梅内塞斯》等7部已在巴西上映过的当地影片。中巴两国14部参展影片涵盖了动画、剧情、历史、传记、喜剧等多种类型，展现了丰富的文化和社会题材。据了解，70多家巴西媒体报道了此次电影展。

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