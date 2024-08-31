新华社洛杉矶8月30日电（记者谭晶晶）美国航天局30日宣布，遭遇技术故障的美国波音公司“星际客机”飞船计划于9月6日脱离国际空间站启程返回地球。

按计划，“星际客机”将于美国东部时间9月6日18时04分许脱离空间站，不载人返回地球，预计7日在美国新墨西哥州的白沙太空港地区着陆。搭乘“星际客机”前往国际空间站的两名宇航员，将于明年2月改乘美国太空探索技术公司的“龙”飞船返回地球。

“星际客机”6月5日携美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯升空，6月6日飞抵国际空间站。飞船原定6月14日脱离空间站返回地球，但因推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。

美国航天局8月30日还宣布，计划不早于9月24日进行“龙”飞船载人航天发射，将美国宇航员尼克·黑格和俄罗斯宇航员亚历山大·戈尔布诺夫送往空间站。此次任务原定宇航员人数为4人，后来决定减至2人，以便给两名因“星际客机”故障滞留空间站的宇航员留出位置。

美航天局此前介绍，“星际客机”必须在“龙”飞船发射前返回地球，以给后者腾出对接口。

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