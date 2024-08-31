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美国多地遭遇极端高温天气

2024年08月31日14:25 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶8月31日电（记者 谭晶晶）近日，美国多个地区持续遭遇热浪袭击，多地发布极端高温预警。

　　美国国家气象局30日发布最新消息说，当天密西西比河中部、俄亥俄州和田纳西河谷地区的高温高湿天气还将持续。美国太平洋西北部地区、大盆地北部等地气温也将远高于平均水平。较高的温度与湿度带来严重威胁，炎热指数可达100至110华氏度（约37.8至43.3摄氏度）。

　　炎热指数是一种综合空气温度和相对湿度的热指标，反映在高温高湿环境下人体实际感受到的温度。炎热指数过高时，中暑风险会显著增加，热射病发病率也会同步上升。

　　据美国国家气象局公布的数据，27日芝加哥最高气温达到98华氏度（约36.7摄氏度），刷新该日有记录以来的历史最高温度，体感温度达到114华氏度（约45.6摄氏度）。近期得克萨斯州大部分地区也经历酷热，位于达拉斯附近的阿比林上周最高气温达到113华氏度（约45摄氏度），也刷新该日有记录以来的历史最高温度。得州已有多个城市连续数日刷新最高气温纪录。

　　美国伊利诺伊州、明尼苏达州、密苏里州等地的多个城市和地区此前已发布极端高温预警。为应对极端高温天气，美国中西部多个州已在公共区域设立降温中心，中西部和东北部不少学区采取了停课或提前放学等措施。

　　近日发表在《美国医学会杂志》上的一项新研究表明，1999年至2023年，美国共报告21518例高温相关死亡病例。此间，高温相关死亡病例上升了117%，从1999年的1069例升至2023年的2325例。

　　研究人员表示，随着全球气温持续上升，高温相关死亡率的上升趋势可能将会持续。高风险地区的公共卫生部门应考虑投资增加公共场所的降温、补水等设施。

(责编：曹欣悦、崔越)

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