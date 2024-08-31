新华社伊斯坦布尔8月30日电 综述｜地缘冲突拖累中东多国经济

新华社记者马则刚

7月底，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。8月25日，黎巴嫩和以色列互相打击对方境内目标，双方冲突骤然升级。近期，中东紧张局势导致市场震荡加剧，给中东地区经济带来更大的不确定性。

以色列经济因持续近一年的巴以冲突遭受严重冲击。经济合作与发展组织（经合组织）8月22日公布的报告显示，以色列第二季度经济放缓幅度在该组织所有38个成员国中最为严重。根据以色列中央银行以色列银行最新预测，在巴以冲突今年年内可以结束的前提下，2024年该国国内生产总值将增长1.5%，显著低于先前预测的3%。以色列银行表示，最新预测反映当前地区冲突给该国经济带来高度不确定性。

国际评级机构穆迪投资者服务公司日前表示，当前中东地区发生大规模冲突的风险增加，该公司对以色列等国经济走向持谨慎态度。今年2月，穆迪将以色列主权信用评级从A1下调至A2。

伊朗《德黑兰时报》日前援引世界银行预测数据报道说，预计伊朗经济今年增长3.2%，增幅较去年放缓1.8个百分点，作为该国支柱产业的石油部门增长率或由去年的3.8%降至3%。

土耳其媒体土耳其经济频道分析师穆拉特·图凡表示，地缘冲突导致中东各国公共开支和债务增加，或将加剧各国贫富差距，冲突对石油价格的潜在影响也成为市场关注焦点。“鉴于冲突仍在继续，任何负面事件都可能导致油价上涨，加剧市场波动。”

与此同时，巴以冲突外溢效应持续向周边国家蔓延。8月23日，土耳其里拉对美元汇率跌破34比1，创历史新低。由于中东持续动荡，土耳其里拉自8月初以来已贬值近3%，当地黄金价格也飙升至每克超过2800里拉（约合82.30美元）的历史高位。长期在伊斯坦布尔从事贵金属交易的商人雷沙特·耶尔马兹表示，中东危机正在严重影响地区市场。

土耳其伊斯坦布尔工业协会8月初发布的报告显示，7月，土耳其制造业活动连续第五个月下滑，新订单大幅下降，就业人数减少。

土耳其经济专栏作家梅尔薇·伊伊特詹表示，制造商对未来数月的前景持悲观态度，市场需求下降和持续的融资问题对整个地区的工业部门产生了重大影响。

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