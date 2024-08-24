人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄罗斯伏尔加格勒州一监狱发生人质劫持事件

2024年08月24日09:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科8月23日电（记者赵冰）俄罗斯伏尔加格勒州苏罗维基诺市一所监狱23日发生一起人质劫持事件，造成包括4名监狱工作人员在内的8人死亡。

　　据俄卫星通讯社援引俄联邦处罚执行局的消息报道，这所监狱的4名囚犯当天劫持了数名监狱工作人员和囚犯作为人质，并造成4名监狱工作人员死亡。

　　俄罗斯国民近卫军当天在其官方网站发布消息说，驻扎在伏尔加格勒州的俄罗斯国家近卫军特种部队的狙击手已将劫持人质的4名囚犯击毙，人质获救。

　　俄罗斯总统普京当天在与俄安全会议成员举行会议时说，他已听取俄联邦监狱管理局有关人质劫持事件的报告。

　　据俄罗斯媒体报道，劫持人质的4名囚犯中，3人犯有贩毒罪，一人因过失杀人被判入狱。俄侦查委员会已对此案件刑事立案。另据社交媒体上视频显示，在劫持人质者手机自拍的视频画面中出现了疑似极端组织“伊斯兰国”的旗帜。

　　今年6月，俄罗斯罗斯托夫州顿河畔罗斯托夫市一看守所发生一起6名在押人员持刀劫持两名看守所工作人员事件。6名劫持人质者被俄特种部队击毙，两名人质被解救。事件中的部分劫持者是“伊斯兰国”追随者，因涉嫌参与恐怖活动被拘押。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部