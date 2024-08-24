新华社莫斯科8月23日电（记者赵冰）俄罗斯伏尔加格勒州苏罗维基诺市一所监狱23日发生一起人质劫持事件，造成包括4名监狱工作人员在内的8人死亡。

据俄卫星通讯社援引俄联邦处罚执行局的消息报道，这所监狱的4名囚犯当天劫持了数名监狱工作人员和囚犯作为人质，并造成4名监狱工作人员死亡。

俄罗斯国民近卫军当天在其官方网站发布消息说，驻扎在伏尔加格勒州的俄罗斯国家近卫军特种部队的狙击手已将劫持人质的4名囚犯击毙，人质获救。

俄罗斯总统普京当天在与俄安全会议成员举行会议时说，他已听取俄联邦监狱管理局有关人质劫持事件的报告。

据俄罗斯媒体报道，劫持人质的4名囚犯中，3人犯有贩毒罪，一人因过失杀人被判入狱。俄侦查委员会已对此案件刑事立案。另据社交媒体上视频显示，在劫持人质者手机自拍的视频画面中出现了疑似极端组织“伊斯兰国”的旗帜。

今年6月，俄罗斯罗斯托夫州顿河畔罗斯托夫市一看守所发生一起6名在押人员持刀劫持两名看守所工作人员事件。6名劫持人质者被俄特种部队击毙，两名人质被解救。事件中的部分劫持者是“伊斯兰国”追随者，因涉嫌参与恐怖活动被拘押。

(责编：崔译戈、刘洁妍)