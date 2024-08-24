人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述｜“这是错误的决定”——欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露引发广泛担忧

2024年08月24日09:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔8月23日电　综述｜“这是错误的决定”——欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露引发广泛担忧

　　新华社记者

　　欧盟委员会20日进行了对华电动汽车反补贴调查终裁披露。针对欧委会顽固坚持对进口自中国的电动汽车加征关税，欧洲各界持续发出反对声音，认为此举不仅损害欧盟消费者利益，还阻碍欧盟自身绿色转型和欧中经贸合作。

　　中欧汽车产业合作始于40年前，德国大众率先与中国企业建立合资公司。40年来，欧中汽车产业合作取得丰硕成果。在荷兰埃因霍温理工大学教授马尔滕·施泰因布赫看来，中国是欧洲汽车品牌极其重要的销售市场，宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等欧洲车企都在中国设有工厂，并将大量产品返销至欧洲等地，加征关税同样会损害这些欧洲企业的利益。

　　捷克汽车工业协会在一份声明中说，加征关税背离了时代潮流，“过去几十年，正是贸易壁垒的消除推动了国际贸易的扩展和繁荣，尤其是以强劲出口为基础的汽车行业”。声明指出，仅仅依靠加征关税无法解决欧洲汽车业面临的问题。欧盟应制定相关产业战略，改善整体营商环境，促进汽车行业创新，提升市场竞争力。

　　业内人士表示，欧盟的单边措施绝非解决方案，将伤害欧洲车企和消费者。在爱沙尼亚，联合汽车等汽车经销商普遍认为，欧盟的这一决定不会对汽车销售产生积极影响，只会导致电动汽车价格上涨，危害欧洲消费者的利益。

　　“欧盟此举是错误的决定。”德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼接受新华社记者采访时说，协会坚决反对欧盟的相关决定。他说，中国已成为电动交通领域的创新驱动力量，在全球交通行业绿色低碳转型中发挥着重要作用。中国电动汽车供应商不仅让电动汽车获得更多消费者认可，还助力德国电动汽车市场发展。欧盟的做法阻碍互利合作，不利于绿色低碳转型。

　　德国基尔全球化中心主任、基尔世界经济研究所教授霍尔格·格尔克在书面采访中告诉记者，对进口自中国的电动汽车加征关税传递了完全错误的信号，不仅会带来电动汽车价格进一步上涨，还将威胁欧盟温室气体减排目标的达成及欧洲汽车产业转型。

　　在谈及欧盟相关决定时，不少专家不约而同地提到了“短视”一词，呼吁欧盟以合作替代不理性的竞争政策。中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，欧盟对中国电动汽车加征关税是适得其反的短视行为，“欧盟应专注于提高汽车产业的竞争力，加强与中国合作，通过促进投资推动绿色转型和可持续发展”。

　　匈牙利萨佐德韦格基金会政治分析主任基塞伊·佐尔坦说，欧盟的短视行为将危及自身发展目标，欧盟应直面竞争而不是限制或禁止竞争，“竞争比孤立更能推动产业进步”。

　　克罗地亚政治分析师姆拉登·普莱舍认为，加征关税影响欧洲汽车产业在良性竞争中壮大，只有加强合作才符合欧洲利益。

　　欧盟中国商会此前强调，欧盟委员会利用贸易工具阻碍电动汽车自由贸易，这种保护主义做法只会伤害欧洲汽车产业自身韧性，冲击公平竞争环境和自身绿色转型，同时加剧欧中贸易紧张，不利于全球合作和绿色发展。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部