新华社布鲁塞尔8月23日电 综述｜“这是错误的决定”——欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露引发广泛担忧

新华社记者

欧盟委员会20日进行了对华电动汽车反补贴调查终裁披露。针对欧委会顽固坚持对进口自中国的电动汽车加征关税，欧洲各界持续发出反对声音，认为此举不仅损害欧盟消费者利益，还阻碍欧盟自身绿色转型和欧中经贸合作。

中欧汽车产业合作始于40年前，德国大众率先与中国企业建立合资公司。40年来，欧中汽车产业合作取得丰硕成果。在荷兰埃因霍温理工大学教授马尔滕·施泰因布赫看来，中国是欧洲汽车品牌极其重要的销售市场，宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等欧洲车企都在中国设有工厂，并将大量产品返销至欧洲等地，加征关税同样会损害这些欧洲企业的利益。

捷克汽车工业协会在一份声明中说，加征关税背离了时代潮流，“过去几十年，正是贸易壁垒的消除推动了国际贸易的扩展和繁荣，尤其是以强劲出口为基础的汽车行业”。声明指出，仅仅依靠加征关税无法解决欧洲汽车业面临的问题。欧盟应制定相关产业战略，改善整体营商环境，促进汽车行业创新，提升市场竞争力。

业内人士表示，欧盟的单边措施绝非解决方案，将伤害欧洲车企和消费者。在爱沙尼亚，联合汽车等汽车经销商普遍认为，欧盟的这一决定不会对汽车销售产生积极影响，只会导致电动汽车价格上涨，危害欧洲消费者的利益。

“欧盟此举是错误的决定。”德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼接受新华社记者采访时说，协会坚决反对欧盟的相关决定。他说，中国已成为电动交通领域的创新驱动力量，在全球交通行业绿色低碳转型中发挥着重要作用。中国电动汽车供应商不仅让电动汽车获得更多消费者认可，还助力德国电动汽车市场发展。欧盟的做法阻碍互利合作，不利于绿色低碳转型。

德国基尔全球化中心主任、基尔世界经济研究所教授霍尔格·格尔克在书面采访中告诉记者，对进口自中国的电动汽车加征关税传递了完全错误的信号，不仅会带来电动汽车价格进一步上涨，还将威胁欧盟温室气体减排目标的达成及欧洲汽车产业转型。

在谈及欧盟相关决定时，不少专家不约而同地提到了“短视”一词，呼吁欧盟以合作替代不理性的竞争政策。中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉表示，欧盟对中国电动汽车加征关税是适得其反的短视行为，“欧盟应专注于提高汽车产业的竞争力，加强与中国合作，通过促进投资推动绿色转型和可持续发展”。

匈牙利萨佐德韦格基金会政治分析主任基塞伊·佐尔坦说，欧盟的短视行为将危及自身发展目标，欧盟应直面竞争而不是限制或禁止竞争，“竞争比孤立更能推动产业进步”。

克罗地亚政治分析师姆拉登·普莱舍认为，加征关税影响欧洲汽车产业在良性竞争中壮大，只有加强合作才符合欧洲利益。

欧盟中国商会此前强调，欧盟委员会利用贸易工具阻碍电动汽车自由贸易，这种保护主义做法只会伤害欧洲汽车产业自身韧性，冲击公平竞争环境和自身绿色转型，同时加剧欧中贸易紧张，不利于全球合作和绿色发展。

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