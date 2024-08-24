《中国企业投资非洲报告（2024）——中非投资合作助力非洲工业化》8月23日在北京发布。报告指出，中国对非经贸合作的深入发展和多元化趋势，促进非洲经济增长，推动非洲的工业化进程。

报告梳理非洲工业化发展现状、诉求、优势、机遇与挑战，探讨中非政策框架和现有合作模式对非洲工业化的影响，阐明中国企业在非洲经济发展转型中的作用，指出中非投资合作的未来潜力。

报告显示，中非产业结构、资源市场均具有深层次的互补性。中国的优势产业发展经验能够满足非洲国家对于工业化发展和产业结构升级的迫切需求，帮助非洲国家培育自主生产能力，进而促进中非在全球产业链中的深度融合与协同升级。

当日举行的报告发布会上，外交部非洲司大使雷克中表示，近年来，在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛机制的引领和推动下，中国企业在非洲多国建立建材、家电、汽车制造产销网络。智慧城市管理系统、可再生能源等科技赋能和绿色环保项目日益增多。这些务实合作举措和成果充分体现了真实亲诚的理念和互利共赢的鲜明底色，为推动中非关系高质量发展打下了坚实的基础。

非洲驻华使团长、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳表示，非中之间的合作十分密集且形式丰富、多方参与，是互利共赢的合作。这样的合作让两个大陆更好地相融，双方共建未来、共享繁荣。

埃塞俄比亚规划发展部前国务部长、北京大学南南合作与发展学院非洲学生代表西姆表示，中国作为全球第二大经济体的宝贵发展经验，能够为非洲实现工业化、加强基础设施建设以及减贫脱贫提供有益经验。

报告由中非民间商会组织编写发布，当日举行的报告发布会暨投资非洲北京对话是2024年中非合作论坛峰会的配套活动之一，由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处指导，中非民间商会主办。会上同步发布了报告的英文版和法文版。（记者袁睿、叶昊鸣）

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