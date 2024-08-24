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乌方承认击沉俄渡轮 俄官员称乌方将受到严厉惩罚

2024年08月24日09:30 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科/基辅8月23日电　俄罗斯驻美国大使安东诺夫23日向媒体表示，俄总统普京已决定对乌克兰武装力量袭击库尔斯克州作出回应，乌方将受到严厉惩罚。乌克兰媒体23日援引乌海军发言人的声明说，乌海军承认袭击了俄罗斯一艘渡轮。

　　塔斯社23日援引俄紧急情况部的消息报道称，乌武装部队22日袭击了停靠在克拉斯诺达尔边疆区“高加索”港一艘载有30个油罐的渡轮。渡轮遭袭后沉没并引发火灾。

　　乌克兰媒体23日援引乌海军发言人德米特里·普列坚丘克的声明说，乌海军承认袭击了俄克拉斯诺达尔边疆区“高加索”港的渡轮。该渡轮为俄方运输燃油和武器等，是乌方合法目标。普列坚丘克并未说明实施袭击的具体方式。

　　塔斯社23日援引俄执法部门的消息报道称，乌方曾试图在凌晨用无人机袭击库尔斯克核电站，无人机在核电站附近上空被击落。

　　俄国防部23日公布的数据显示，过去一天，乌军在库尔斯克州损失约400人和17辆装甲车辆。自8月6日攻入库尔斯克州以来，乌军已累计损失超过5137人和69辆坦克。

　　俄国防部还表示，俄防空部队前一夜在别尔哥罗德州上空击落4架乌方无人机，在库尔斯克州上空摧毁3架。

　　乌空军23日在社交媒体通报称，22日夜间至23日凌晨，俄军对乌发射了2枚导弹和16架无人机。乌防空部队击落了14架俄军无人机，另有2架无人机失去定位后坠落。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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