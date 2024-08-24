新华社北京8月23日电（记者孙丁 熊茂伶 兴越）美国民主党全国代表大会19日至22日在伊利诺伊州芝加哥市举行。美国副总统哈里斯22日在会上发表演讲并正式接受民主党总统候选人提名。哈里斯将同美国前总统、共和党总统候选人特朗普争夺白宫。

美国媒体和专家认为，哈里斯和特朗普目前选情胶着、难分上下，最终结果难以预料。随着选战进入最后阶段，两大阵营相互攻击的力度持续加强，恐进一步加剧美国的政治极化和民意撕裂。

势均力敌 缠斗开始

哈里斯在22日的演讲中详细阐述了民主党的政治纲领和施政主张。她承诺将创造就业机会、捍卫女性堕胎权、改革移民制度并降低医疗和住房价格等。

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国副总统哈里斯。新华社记者 胡友松 摄

哈里斯还对特朗普展开大篇幅攻击，称特朗普若再次入主白宫将利用总统权力维护其私利，而非改善美国民众生活。特朗普当晚在社交媒体上回击，称哈里斯担任副总统期间一事无成，代表“无能”和“软弱”。

美国一些政治分析师们认为，哈里斯顶替宣布退选的总统拜登对阵特朗普“重置并重塑”了今年大选。美国知名政治学者戴维·阿克塞尔罗德认为，哈里斯和特朗普将展开一场持续到最后的“缠斗”。

从民调数据来看，哈里斯目前在全国性民调中实现了对特朗普的反超，两人在关键“摇摆州”不相上下。据美国选举信息网站“真正透明政治”最新数据，哈里斯在威斯康星州和密歇根州分别领先特朗普1个和2个百分点，在宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州分别落后0.2和0.9个百分点。

英国广播公司分析指出，哈里斯目前面临两方面的任务，一是让选民相信她能够击败特朗普，二是证明自己有能力领导民主党并弥合党内分歧。

如何应对加沙冲突是目前民主党内部的分歧点之一。民主党全国代表大会期间，数千名示威者在会场附近抗议拜登政府应对加沙冲突的政策，多人在突破安全围栏后被逮捕。据美媒报道，有与会代表希望促成支持巴勒斯坦的人士在大会上登台演讲，但遭到组织方拒绝。英国《金融时报》刊文说，“加沙”已成为民主党人在芝加哥的禁忌词。分析人士指出，美国的干涉主义立场在全球制造混乱和动荡的同时，也在国内引起社会撕裂。

主张迥异 难以调和

美国选民今年特别关注通胀、税收、就业、政府开支等经济议题以及移民和边境安全、堕胎权等议题。美国一些媒体指出，哈里斯和特朗普对其中一些议题所持政策立场差异巨大，简直处在“不同的世界”。

经济方面，哈里斯和特朗普都宣称要解决高成本、高物价问题。据美国有线电视新闻网分析，二人的经济立场都表现出了“民粹主义倾向”，但提出的方案截然不同。哈里斯提出创造“机会经济”，承诺要从税收、住房等方面降低美国民众生活负担，同时批评特朗普只帮助富人和大型企业。特朗普则重点关注拜登政府任期内美国的通胀问题。《纽约时报》的报道说，特朗普试图在选前突出经济议题，将选举变成选民对拜登政府经济决策能力的公投。

在移民和边境安全议题上，特朗普立场强硬，试图将美国南部的“边境危机”归咎于哈里斯，同时承诺上台后实施“美国历史上规模最大的遣返行动”，并将继续修建边境墙。哈里斯和民主党方面则主张进行全面移民改革，并指责特朗普阻拦国会推进相关立法工作。

堕胎权议题上，哈里斯呼吁恢复美国宪法对堕胎权的保护，试图以此激发女性选民的投票热情。特朗普则把联邦最高法院取消宪法对堕胎权的保护算作他的“功劳”。不过，特朗普并不支持全国性堕胎禁令，强调应由各州自行处理堕胎权问题。

英国《卫报》华盛顿分社社长戴维·史密斯撰文称，哈里斯和特朗普是“截然不同的两位候选人”，他们的政策分歧“难以调和”。美国加利福尼亚大学戴维斯分校名誉教授哈莉富·奥苏马雷表示，两人之间的差异是这个国家分裂的缩影。

攻击升级 忧虑加深

拜登退选前与特朗普相互指责对方“威胁美国民主”。哈里斯“补位”后，她一边批评特朗普的政策主张，一边反复强调特朗普的犯罪记录，称其会让美国陷入“混乱、恐惧和仇恨”。

特朗普猛烈回击，多次表示哈里斯成为民主党总统候选人“不具合法性”，还称哈里斯及其竞选搭档沃尔兹是“激进左翼二人组”。戴维·史密斯在文章中说，从双方这些论调来看，美国仿佛将迎来一场“末日选举”。

7月18日，美国前总统特朗普（前排左二）和共和党副总统候选人万斯（前排右二）在共和党全国代表大会上向观众致意。新华社记者 吴晓凌 摄

哈里斯和特朗普将于9月10日进行总统选举电视辩论。在美国有线电视新闻网资深白宫记者斯蒂芬·柯林森看来，这场辩论对二人来说都是“重大考验”，或成为今年选战又一个“转折点”。

拜登本月早些时候接受美国媒体采访时称，有“国会山骚乱”的前车之鉴，他担心特朗普不接受失败，从而影响权力交接。特朗普否认拜登说法，称“当然会有和平交权”，但希望“我们有诚实的选举”。特朗普一直拒绝承认在2020年总统选举中败选，宣称存在“大规模选举舞弊”。民主党方面则表示特朗普的说法站不住脚。

在特朗普遭遇“未遂刺杀”后，路透社和益普索集团发起的一项联合民调显示，受访美国注册选民中，80%认为美国“正在失控”，84%担心对选举结果不满的极端分子或将实施暴力行为。

对于两大阵营激烈的相互攻击，美国非营利组织阿拉伯裔美国人协会主席詹姆斯·佐格比警告说，无论哪一方在选战中胜出，恐怕美国都将变得更加撕裂，美国“脆弱的民主”将面临更大的风险。

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