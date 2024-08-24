人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察丨哈里斯接受提名 “撕裂之战”进入缠斗阶段

2024年08月24日09:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月23日电（记者孙丁　熊茂伶　兴越）美国民主党全国代表大会19日至22日在伊利诺伊州芝加哥市举行。美国副总统哈里斯22日在会上发表演讲并正式接受民主党总统候选人提名。哈里斯将同美国前总统、共和党总统候选人特朗普争夺白宫。

　　美国媒体和专家认为，哈里斯和特朗普目前选情胶着、难分上下，最终结果难以预料。随着选战进入最后阶段，两大阵营相互攻击的力度持续加强，恐进一步加剧美国的政治极化和民意撕裂。

　　势均力敌 缠斗开始

　　哈里斯在22日的演讲中详细阐述了民主党的政治纲领和施政主张。她承诺将创造就业机会、捍卫女性堕胎权、改革移民制度并降低医疗和住房价格等。

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国副总统哈里斯。新华社记者 胡友松 摄

这是8月1日在美国马里兰州拍摄的美国副总统哈里斯。新华社记者 胡友松 摄

　　哈里斯还对特朗普展开大篇幅攻击，称特朗普若再次入主白宫将利用总统权力维护其私利，而非改善美国民众生活。特朗普当晚在社交媒体上回击，称哈里斯担任副总统期间一事无成，代表“无能”和“软弱”。

　　美国一些政治分析师们认为，哈里斯顶替宣布退选的总统拜登对阵特朗普“重置并重塑”了今年大选。美国知名政治学者戴维·阿克塞尔罗德认为，哈里斯和特朗普将展开一场持续到最后的“缠斗”。

　　从民调数据来看，哈里斯目前在全国性民调中实现了对特朗普的反超，两人在关键“摇摆州”不相上下。据美国选举信息网站“真正透明政治”最新数据，哈里斯在威斯康星州和密歇根州分别领先特朗普1个和2个百分点，在宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州分别落后0.2和0.9个百分点。

　　英国广播公司分析指出，哈里斯目前面临两方面的任务，一是让选民相信她能够击败特朗普，二是证明自己有能力领导民主党并弥合党内分歧。

　　如何应对加沙冲突是目前民主党内部的分歧点之一。民主党全国代表大会期间，数千名示威者在会场附近抗议拜登政府应对加沙冲突的政策，多人在突破安全围栏后被逮捕。据美媒报道，有与会代表希望促成支持巴勒斯坦的人士在大会上登台演讲，但遭到组织方拒绝。英国《金融时报》刊文说，“加沙”已成为民主党人在芝加哥的禁忌词。分析人士指出，美国的干涉主义立场在全球制造混乱和动荡的同时，也在国内引起社会撕裂。

　　主张迥异 难以调和

　　美国选民今年特别关注通胀、税收、就业、政府开支等经济议题以及移民和边境安全、堕胎权等议题。美国一些媒体指出，哈里斯和特朗普对其中一些议题所持政策立场差异巨大，简直处在“不同的世界”。

　　经济方面，哈里斯和特朗普都宣称要解决高成本、高物价问题。据美国有线电视新闻网分析，二人的经济立场都表现出了“民粹主义倾向”，但提出的方案截然不同。哈里斯提出创造“机会经济”，承诺要从税收、住房等方面降低美国民众生活负担，同时批评特朗普只帮助富人和大型企业。特朗普则重点关注拜登政府任期内美国的通胀问题。《纽约时报》的报道说，特朗普试图在选前突出经济议题，将选举变成选民对拜登政府经济决策能力的公投。

　　在移民和边境安全议题上，特朗普立场强硬，试图将美国南部的“边境危机”归咎于哈里斯，同时承诺上台后实施“美国历史上规模最大的遣返行动”，并将继续修建边境墙。哈里斯和民主党方面则主张进行全面移民改革，并指责特朗普阻拦国会推进相关立法工作。

　　堕胎权议题上，哈里斯呼吁恢复美国宪法对堕胎权的保护，试图以此激发女性选民的投票热情。特朗普则把联邦最高法院取消宪法对堕胎权的保护算作他的“功劳”。不过，特朗普并不支持全国性堕胎禁令，强调应由各州自行处理堕胎权问题。

　　英国《卫报》华盛顿分社社长戴维·史密斯撰文称，哈里斯和特朗普是“截然不同的两位候选人”，他们的政策分歧“难以调和”。美国加利福尼亚大学戴维斯分校名誉教授哈莉富·奥苏马雷表示，两人之间的差异是这个国家分裂的缩影。

　　攻击升级 忧虑加深

　　拜登退选前与特朗普相互指责对方“威胁美国民主”。哈里斯“补位”后，她一边批评特朗普的政策主张，一边反复强调特朗普的犯罪记录，称其会让美国陷入“混乱、恐惧和仇恨”。

　　特朗普猛烈回击，多次表示哈里斯成为民主党总统候选人“不具合法性”，还称哈里斯及其竞选搭档沃尔兹是“激进左翼二人组”。戴维·史密斯在文章中说，从双方这些论调来看，美国仿佛将迎来一场“末日选举”。

7月18日，美国前总统特朗普（前排左二）和共和党副总统候选人万斯（前排右二）在共和党全国代表大会上向观众致意。新华社记者 吴晓凌 摄

7月18日，美国前总统特朗普（前排左二）和共和党副总统候选人万斯（前排右二）在共和党全国代表大会上向观众致意。新华社记者 吴晓凌 摄

　　哈里斯和特朗普将于9月10日进行总统选举电视辩论。在美国有线电视新闻网资深白宫记者斯蒂芬·柯林森看来，这场辩论对二人来说都是“重大考验”，或成为今年选战又一个“转折点”。

　　拜登本月早些时候接受美国媒体采访时称，有“国会山骚乱”的前车之鉴，他担心特朗普不接受失败，从而影响权力交接。特朗普否认拜登说法，称“当然会有和平交权”，但希望“我们有诚实的选举”。特朗普一直拒绝承认在2020年总统选举中败选，宣称存在“大规模选举舞弊”。民主党方面则表示特朗普的说法站不住脚。

　　在特朗普遭遇“未遂刺杀”后，路透社和益普索集团发起的一项联合民调显示，受访美国注册选民中，80%认为美国“正在失控”，84%担心对选举结果不满的极端分子或将实施暴力行为。

　　对于两大阵营激烈的相互攻击，美国非营利组织阿拉伯裔美国人协会主席詹姆斯·佐格比警告说，无论哪一方在选战中胜出，恐怕美国都将变得更加撕裂，美国“脆弱的民主”将面临更大的风险。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部