新华社塔什干8月23日电（记者李奥）“咸海区域生态环境综合科学考察”启动仪式23日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。此次考察旨在推动解决咸海生态危机，共同推进咸海区域绿色创新合作。

8月23日，与会人员在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的考察启动仪式上合影。新华社记者 李奥 摄

乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部部长阿布杜哈基莫夫在启动仪式上表示，乌方对中国政府始终大力支持两国科学合作表示感谢。此次考察不仅具有重要科学意义，而且将对咸海区域未来发展以及当地民众生活发挥重要作用。

中国驻乌兹别克斯坦大使于骏致辞表示，咸海地区生态保护和修复工作是中乌两国、中国和中亚务实合作的重要内容，多次写入双多边文件，成为元首层面共识。此次联合科学考察活动将为咸海综合治理奠定坚实的科研基础。

中国科学院新疆生态与地理研究所所长张元明表示，此次由中方科学家牵头组织的考察，将通过对干涸湖盆生物多样性、土壤、水文、地形地貌等实地考察，研究咸海干涸生态退化机理，提出“咸海生态修复和绿色发展方案与路线图”。

乌兹别克斯坦科学院副院长图尔迪库洛娃表示，学习中方在大规模环境治理和修复工作方面的经验，对于乌方来说非常重要。

据悉，此次考察将于8月24日至9月5日进行，由中科院新疆生态与地理研究所发起并联合乌兹别克斯坦和俄罗斯等国科学家共同开展。2013年以来，该研究所先后在咸海流域开展了农业高效节水、耐盐植物选育及推广等绿色创新技术的试验示范，初步建设了覆盖全流域的生态环境监测网络。

8月23日，乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部部长阿布杜哈基莫夫在首都塔什干举行的考察启动仪式上致辞。新华社记者 李奥 摄

8月23日，乌兹别克斯坦科学院副院长图尔迪库洛娃在首都塔什干举行的考察启动仪式上致辞。新华社记者 李奥 摄

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