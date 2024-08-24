新华社巴西纳塔尔8月22日电（记者周永穗）中国国家电网巴西电力CPFL公司（以下简称国网巴电CPFL公司）与巴西米祖水泥制造公司22日在巴西东北部北里奥格兰德州纳塔尔市举行绿氢科技项目签约仪式，为当地能源转型注入新动力。

根据签约内容，双方将联合投资建设包括氢能制取、储运、应用在内的全链条1兆瓦绿色制氢站，并就氢电耦合关键技术等开展合作。项目建成后绿氢产能可达200标准立方米每小时。

北里奥格兰德州州长法蒂玛·贝泽拉在仪式上指出，中资企业在北里奥格兰德州投资绿氢科技项目，以科技创新引领巴西东北部能源转型，助力当地工业绿色发展。

米祖公司总裁罗伯托·德奥利韦拉表示，“巴西需要向中国学习，特别是在风能、太阳能以及绿氢等方面，双方合作空间很大”。

国网巴电CPFL公司董事长陈道彪表示，大力发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。

中国驻累西腓总领事兰和平介绍，2023年，中国是北里奥格兰德州第一大贸易伙伴。2024年上半年，中国同北里奥格兰德州的贸易总额达1.1亿美元。

绿氢指采用风电、水电、太阳能等可再生能源电解制取的氢，制氢过程没有碳排放。

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