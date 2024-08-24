海外网8月23日电 彭博社20日的一篇文章中表示，海运占据了全球商品贸易量的80%，如今，全球的港口正面临重塑，需要应对数字化、自动化和绿色能源转型的问题。在转型过程中，预计每年新增投资额为2000亿欧元，未来十年总计将达到2万亿欧元。

根据全球航运权威媒体《劳氏日报》(Lloyd's List)的最新排名，全球10个最大的集装箱港口中，有7个在中国。据报道，中国港口近年发生巨大变化，2023年，深圳盐田港在新码头小漠港出口汽车，一年时间便出口了20000辆。该港口距离比亚迪总部和生产基地仅25公里，这意味着新车从工厂到港口只需5分钟。柏林墨卡托中国研究中心首席分析师雅各布·冈特 (Jacob Gunter) 表示：“一家企业、一个工业园区和一个港口如此紧密地协作，这是中国公司高效行动的典型例子。”

文章中还提到了秘鲁钱凯港，据悉，这座位于秘鲁的港口由中国投资新建，将成为南美太平洋沿岸首个可以停靠大型货船的港口。“（过去）由于南美洲太平洋沿岸国家与亚洲之间没有直达航线，我们的农业无法发挥实力。”钱凯港副总经理卡洛斯·特哈达 (Carlos Tejada)在采访时表示。文章认为，秘鲁钱凯港将重塑南美洲和亚洲之间的贸易往来。(陈伟栋)

(责编：刘洁妍、崔译戈)