央视网消息：近期，多家外资金融机构在华新发产品、开展新业务，布局中国优质资产，加码投资中国市场。国家外汇管理局数据显示，7月，外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍。上半年，外资净增持境内债券接近800亿美元，为历史同期次高值，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

多家外资金融机构在华新发产品开展业务

4月刚刚获准在华开业的安联基金，近期正在进行首支基金产品的发售，产品主要投向新质生产力产业链和中国的优质资产。今年，在华注册资本金增加达40%的路博迈基金日前公告，近期刚获批一只新的基金产品，将主要关注中国的能源转型和科技升级赛道。

外资金融机构积极投资中国优质资产

今年以来，商务部等多部委频频出台政策措施支持外资在华投资，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资，随着中国金融领域制度型开放步伐不断加快，外资金融机构参与中国优质资产的投资正在从“跟随”向“首发”转变，产品规模也稳步增长。

中东资金加速布局中国资本市场

首家新设外资独资证券公司渣打证券把在华业务的重心首先聚焦在了债券市场。不仅是外资金融机构不断加码在华业务，来自中东的各类资金对中国资产的关注度也不断上升。目前，在中国的资本市场中，来自中东的资金已经在上市公司股票、首次公开募股（IPO）、股权投资等领域都有涉猎。

中金公司全球股票业务执行负责人张一鸣表示，中金交易平台数据显示，2023年全年，中东地区的客户整体交易额同比增长超30%。今年截至目前，交易量的涨幅还保持一定增速，已经投资中国市场的中东客户，至少是按5年甚至10年来看中国市场的长期投资机会的，他们看重和看好中国的市场规模优势、内需潜力优势，大力发展新质生产力所带来的创新投资机遇，以及中国经济的长期稳定性和增长性。

(责编：刘洁妍、崔译戈)