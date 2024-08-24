新华社北京8月23日电 美国多名官员22日透露，美国政府计划向乌克兰提供约1.25亿美元的新一批军事援助，并将动用“总统提用权”从国防部库存直接调取武器装备给乌方，以缩短交付时间。

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

多名不愿公开姓名的美国政府官员告诉美联社记者，新一批对乌军援装备将包括防空导弹、高机动性火箭炮系统（海马斯）弹药、“标枪”反坦克导弹和大量反装甲导弹、反无人机和反电子战系统和设备、155毫米和105毫米口径火炮弹药、军车等。

上述官员透露，美国最早可能于乌克兰独立日前一天、即23日正式宣布最新一批军援。

乌克兰军队本月初对俄罗斯库尔斯克州发起大规模进攻，俄乌双方在库尔斯克和其他战线的交火眼下未见缓和迹象。

乌总统弗拉基米尔·泽连斯基21日晚在社交媒体发文说，乌军在库尔斯克的战斗仍在继续，乌方已控制部分区域。他呼吁盟友兑现向乌方供应武器弹药的承诺。

美国国防部发言人萨布丽娜·辛格22日说，美方仍在与乌方商议，以确定如何使乌军在库尔斯克的行动按照乌方“战略目标”推进。

乌克兰危机2022年2月全面升级后，美国等北大西洋公约组织成员国向乌方提供大量军援。据美联社统计，加上最新一批军援，美国对乌军援总额将超过557亿美元，且援乌武器的先进程度、射程和破坏力逐步提升，对乌方使用美制武器的限制也一再放宽。美国官员5月底证实，总统约瑟夫·拜登“有条件同意”乌克兰使用美制武器打击俄罗斯境内目标。

俄总统助理尼古拉·帕特鲁舍夫16日接受媒体专访时指认，北约和西方国家情报机构参与策划了乌克兰在库尔斯克州的军事行动。他说，美英等国在各种政治纷争、经济金融困境以及移民问题导致的社会分裂等情况下，企图在其他国家制造冲突和混乱，挑起战火，加剧种族和宗教等方面的冲突。俄新社22日援引俄外交部的消息报道，西方向乌克兰注入资金导致冲突升级，将政治和外交解决冲突的可能性排除在外。（孙硕）

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